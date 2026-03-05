Secciones
Modificó la estructura de un juego de living para esconder más de 47 kilos de cocaína

Los sillones eran transportados por una camioneta, cuando fue interceptada por Gendarmería. Luego de someter los objetos al escáner de la fuerza, los gendarmes observaron anomalías en el interior de los sillones.

Hace 1 Hs

En el marco de la Operación “Plan Güemes”, el personal de la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 “Orán” (Salta) llevó a cabo un operativo en infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento inició cuando los gendarmes, desplegados sobre el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N° 50, detuvieron la marcha de una camioneta que transportaba un juego de living y que estaba ocupada por un hombre mayor de edad.

El scaner fue clave para detectar la droga.

Los funcionarios procedieron a realizar el registro de la documentación y sometieron los objetos al escáner fijo del Puesto del Control de la Fuerza, el cual arrojó imágenes similares a los paquetes utilizados para el tráfico de estupefacientes.

Tras informar sobre el hallazgo a la Auxiliar Fiscal de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, los uniformados, en presencia de testigos, efectuaron una inspección exhaustiva y rompieron el tapizado del cuerpo de los sillones, del interior sacaron 46 ladrillos que contenían una sustancia blancuzca.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron la existencia de 47 kilos 765 gramos de cocaína.

Ante los resultados positivos, los efectivos detuvieron al involucrado como así también incautaron la droga y el rodado.

