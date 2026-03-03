Detienen a tres “cápsuleras” que habían ingerido más de dos kilos de cocaína en Tucumán

Detienen a tres “cápsuleras” que habían ingerido más de dos kilos de cocaína durante un control sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358, donde efectivos de la Patrulla Eventual “Trancas”, del Escuadrón 55 “Tucumán”, interceptaron un ómnibus que viajaba desde San Salvador de Jujuy hacia Mendoza Capital.
Al momento de la inspección, los funcionarios notaron que las pasajeras manifestaron molestias abdominales. Ante las altas posibilidades de estar frente a un hecho ilícito, los gendarmes realizaron el traslado de las mujeres involucradas hacia el Hospital de Trancas para realizar las placas radiográficas en donde pudieron observar la presencia de cápsulas.
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación debido a que es un riesgo para la salud, trasladaron a las ciudadanas hasta Centro de Salud Zenón Santillán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a en donde evacuaron un total de 198 cápsulas.
El operativo
Los envoltorios hallados fueron sometidos a la prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos con 328 gramos.
Finalmente, conforme lo dispuesto por el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se realizó el secuestro de la droga y la detención de las tres involucradas.