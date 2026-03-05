Secciones
Volcó una camioneta con 690 kilos de hojas de coca al intentar escapar de un control en Tucumán

El conductor aceleró al advertir un operativo de Gendarmería sobre la ruta provincial 311. Tras una breve persecución perdió el control del vehículo y terminó volcando. Hay dos detenidos.

Un operativo de la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 311 terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de 690 kilos de hojas de coca en estado natural, luego de que la camioneta en la que se trasladaban volcara cuando intentaban escapar de un control vial.

El procedimiento se registró durante la mañana del miércoles, cuando efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” advirtieron que el conductor de una camioneta aceleró repentinamente su marcha al percatarse de la presencia del dispositivo de control instalado por la Patrulla “Trancas” de la fuerza.

Ante esa maniobra evasiva, los gendarmes iniciaron un seguimiento. A pocos kilómetros del lugar del operativo observaron que el chofer perdió el control del rodado y volcó sobre la calzada.

Tras el accidente, los efectivos lograron aprehender a los dos ocupantes del vehículo, ambos hombres mayores de edad. Al revisar la camioneta detectaron que en el asiento trasero y también en la caja del rodado había numerosos bultos que contenían hojas de coca en estado natural.

De acuerdo con el recuento realizado posteriormente, la carga total ascendía a 690 kilos de la mercadería de origen extranjero.

El procedimiento continuó con el traslado del vehículo, de los involucrados y de la carga hasta las instalaciones de la Unidad. Allí se constató además que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo en la provincia de Buenos Aires.

En el caso intervino el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que ordenó el decomiso tanto de la mercadería como del rodado y dispuso la detención de los dos ciudadanos por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero y a la Ley 11.179 del Código Penal Argentino.

