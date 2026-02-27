Salta: seis hombres irán a juicio por transportar y almacenar 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos de camión
La investigación comenzó el 8 de mayo de 2025 a partir de un informe del Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional Argentina, que señalaba a González como presunto responsable de coordinar el transporte de droga desde la frontera con Bolivia.
La Justicia Federal elevó a juicio oral la causa contra seis hombres acusados de transportar y almacenar 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos de camión en una gomería de General Mosconi. La droga había sido trasladada desde Salvador Mazza y, según la investigación, iba a ser enviada al sur del país.
La sustancia incautada podía producir más de 2,7 millones de dosis y fue valuada en más de 6,3 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Elevan a juicio la causa por transporte y almacenamiento de cocaína en Salta
A pedido de la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal, el juez federal de Revisión Alejandro Augusto Castellanos declaró admisible la acusación y dispuso la elevación a juicio oral.
Los imputados —Eduardo Tizón, José Ruiz, Néstor González, José Ávalos, Rubén Galván y Marcos Martínez— están acusados como presuntos coautores del delito de transporte y almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
En el caso de Ávalos y González, además, se les imputan delitos vinculados a la tenencia y portación ilegal de armas. La fiscalía anticipó que solicitará penas de entre 16 y 18 años de prisión.
Cómo operaba la organización: cocaína escondida en cubiertas de camión
Según la pesquisa:
La cocaína ingresaba desde Bolivia.
Era trasladada hasta una gomería ubicada a la vera de la ruta 34, en General Mosconi.
Allí se acondicionaba dentro de neumáticos de camión.
Luego se enviaba hacia el sur del país.
Durante el operativo del 16 de mayo de 2025, la fuerza federal interceptó un camión Ford Cargo en el kilómetro 1466 de la ruta 34. Con la ayuda de un perro antinarcóticos, detectaron un doble fondo en la caja del vehículo.
Posteriormente, en el allanamiento al galpón donde funcionaba la gomería, se hallaron siete cubiertas de camión con 400 paquetes de cocaína en su interior, con un peso total de 425,975 kilogramos.
Cada paquete tenía un envoltorio amarillo con el logo de Ferrari y los bloques estaban marcados con un delfín en bajorrelieve.
Más de dos millones de dosis y un valor millonario
De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Orsetti en la audiencia:
La droga tenía una pureza superior al 70%.
Permitía producir 2.789.804 dosis.
Su valor estimado en el mercado superaba los 6,3 millones de dólares.
En los procedimientos también se secuestraron armas de fuego, entre ellas un revólver calibre .44 hallado en el camión y armas largas en la finca “Don Pedro”, en Salvador Mazza.
Detenciones y antecedentes del caso
Tras el primer operativo:
José Ávalos fue detenido en el lugar.
Tizón (dueño de la gomería) y Ruiz (sereno) fueron arrestados durante los allanamientos.
González se presentó días después.
Galván fue detenido en junio de 2025.
Martínez fue apresado en septiembre de ese año cuando transportaba otros 417 kilos de droga en Senda Hachada.
En mayo de 2025 se formalizó la investigación y se dictaron prisiones preventivas para varios de los acusados.
Narcotráfico en el norte de Salta: una causa que llega a juicio oral
Para la fiscalía, los seis imputados integraban una organización narcocriminal estructurada, con roles definidos para el transporte, acopio, custodia y acondicionamiento de la droga.
La causa ahora avanzará a juicio oral bajo el sistema acusatorio federal, donde se debatirá la responsabilidad penal de los acusados por el transporte y almacenamiento de casi media tonelada de cocaína en el norte salteño.
El caso vuelve a poner el foco en el corredor de la ruta 34 y en las localidades fronterizas de Salta como puntos estratégicos en las investigaciones por narcotráfico en Argentina.