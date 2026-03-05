Secciones
DeportesFútbol

El robo que expuso un supuesto circuito de dinero en la AFA

Un asalto en Recoleta en 2021 dejó al descubierto chats entre colaboradores de Pablo Toviggino y derivó en una causa judicial.

El robo que expuso un supuesto circuito de dinero en la AFA
Hace 1 Hs

Un episodio ocurrido en abril de 2021 volvió a quedar bajo la lupa judicial y expuso un supuesto circuito de traslado de dinero en efectivo vinculado a dirigentes de la AFA. La información surge de registros judiciales revelados por el diario La Nación.

El 28 de abril de ese año, Juan Pablo Beacon, entonces colaborador cercano de Pablo Toviggino, circulaba por el barrio porteño de Recoleta junto a Bruno Seguel. Según consta en el expediente, transportaban bolsos con dinero cuando fueron interceptados por dos motochorros en la esquina de avenida Alvear y Parera. Los delincuentes rompieron una ventanilla del vehículo, tomaron una mochila y escaparon.

Tras el robo, Beacon se comunicó con Toviggino a través de WhatsApp para contarle lo sucedido. En ese intercambio, que forma parte de la documentación analizada por la Justicia, le explicó que el dinero no estaba en la mochila sustraída sino en otro bolso que llevaba en el vehículo.

De acuerdo con lo publicado por La Nación, Beacon y Seguel habían salido esa mañana desde una oficina ubicada en Lavalle 1718, en donde supuestamente se realizaban recuentos de dinero. Desde allí tomaron avenida Callao y luego Alvear, hasta que fueron sorprendidos por los asaltantes.

El hecho derivó en una causa en la Fiscalía N°45 del fuero criminal y correccional, ya que durante el episodio hubo un lesionado y debió intervenir el SAME. Esa situación obligó a que los involucrados realizaran una declaración policial.

La apertura del expediente generó preocupación entre los protagonistas. En los mensajes que constan en el teléfono de Beacon (hoy incorporado a una investigación federal que tramita el juez Luis Armella) se observa la inquietud por evitar que la investigación avanzara más allá del robo.

En otro tramo de los chats, Beacon también mencionó la posibilidad de obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona y sugirió intentar conseguirlas a través de contactos políticos. En ese contexto apareció el nombre de Juan Bautista Mahiques, quien en ese momento era fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente ocupa el cargo de ministro de Justicia.

Fuentes cercanas al funcionario indicaron a La Nación que la mención en esos chats no implica ningún tipo de intervención ni contacto efectivo.

La investigación judicial por el robo finalmente fue archivada por falta de pruebas. Sin embargo, el episodio generó cambios en la forma en que se trasladaba el dinero, según la documentación analizada.

El circuito del dinero vinculado a la AFA

De acuerdo con imágenes y videos que forman parte de la investigación, posteriormente se implementaron registros audiovisuales de los movimientos de efectivo. El circuito comenzaba en financieras del microcentro porteño y finalizaba en un domicilio vinculado a Toviggino en la zona de Montevideo y Quintana, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el asalto.

Los investigadores sospechan que esos fondos podrían estar vinculados con presuntos desvíos de dinero de la AFA hacia empresas intermediarias que operaban en el exterior. Según las revelaciones del informe, parte de esos movimientos habrían coincidido con transferencias realizadas por firmas radicadas en el extranjero que manejaban ingresos del fútbol argentino.

Temas Buenos AiresAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaPablo Toviggino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Condenaron a tres años de prisión a un jugador campeón del mundo con Brasil por posesión de armas

Condenaron a tres años de prisión a un jugador campeón del mundo con Brasil por posesión de armas

Nueva batalla por la AFA: Kicillof avaló la mudanza y la IGJ redobló la apuesta

Nueva batalla por la AFA: Kicillof avaló la mudanza y la IGJ redobló la apuesta

“Chiqui” Tapia rechazó la designación de veedores de la IGJ con un fuerte comunicado y busca frenar la medida contra la AFA

“Chiqui” Tapia rechazó la designación de veedores de la IGJ con un fuerte comunicado y busca frenar la medida contra la AFA

Escándalo en la AFA: cómo avanza la causa por la lujosa quinta de Pilar

Escándalo en la AFA: cómo avanza la causa por la lujosa quinta de Pilar

Lo más popular
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
1

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
2

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
3

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
4

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
5

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
6

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Más Noticias
Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Comentarios