El robo que expuso un supuesto circuito de dinero en la AFA

Un episodio ocurrido en abril de 2021 volvió a quedar bajo la lupa judicial y expuso un supuesto circuito de traslado de dinero en efectivo vinculado a dirigentes de la AFA. La información surge de registros judiciales revelados por el diario La Nación.
El 28 de abril de ese año, Juan Pablo Beacon, entonces colaborador cercano de Pablo Toviggino, circulaba por el barrio porteño de Recoleta junto a Bruno Seguel. Según consta en el expediente, transportaban bolsos con dinero cuando fueron interceptados por dos motochorros en la esquina de avenida Alvear y Parera. Los delincuentes rompieron una ventanilla del vehículo, tomaron una mochila y escaparon.
Tras el robo, Beacon se comunicó con Toviggino a través de WhatsApp para contarle lo sucedido. En ese intercambio, que forma parte de la documentación analizada por la Justicia, le explicó que el dinero no estaba en la mochila sustraída sino en otro bolso que llevaba en el vehículo.
De acuerdo con lo publicado por La Nación, Beacon y Seguel habían salido esa mañana desde una oficina ubicada en Lavalle 1718, en donde supuestamente se realizaban recuentos de dinero. Desde allí tomaron avenida Callao y luego Alvear, hasta que fueron sorprendidos por los asaltantes.
El hecho derivó en una causa en la Fiscalía N°45 del fuero criminal y correccional, ya que durante el episodio hubo un lesionado y debió intervenir el SAME. Esa situación obligó a que los involucrados realizaran una declaración policial.
La apertura del expediente generó preocupación entre los protagonistas. En los mensajes que constan en el teléfono de Beacon (hoy incorporado a una investigación federal que tramita el juez Luis Armella) se observa la inquietud por evitar que la investigación avanzara más allá del robo.
En otro tramo de los chats, Beacon también mencionó la posibilidad de obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona y sugirió intentar conseguirlas a través de contactos políticos. En ese contexto apareció el nombre de Juan Bautista Mahiques, quien en ese momento era fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente ocupa el cargo de ministro de Justicia.
Fuentes cercanas al funcionario indicaron a La Nación que la mención en esos chats no implica ningún tipo de intervención ni contacto efectivo.
La investigación judicial por el robo finalmente fue archivada por falta de pruebas. Sin embargo, el episodio generó cambios en la forma en que se trasladaba el dinero, según la documentación analizada.
El circuito del dinero vinculado a la AFA
De acuerdo con imágenes y videos que forman parte de la investigación, posteriormente se implementaron registros audiovisuales de los movimientos de efectivo. El circuito comenzaba en financieras del microcentro porteño y finalizaba en un domicilio vinculado a Toviggino en la zona de Montevideo y Quintana, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el asalto.
Los investigadores sospechan que esos fondos podrían estar vinculados con presuntos desvíos de dinero de la AFA hacia empresas intermediarias que operaban en el exterior. Según las revelaciones del informe, parte de esos movimientos habrían coincidido con transferencias realizadas por firmas radicadas en el extranjero que manejaban ingresos del fútbol argentino.