Un descubrimiento permite desarrollar nuevos tratamientos para niños con cáncer de hígado

¿Qué es el hepatoblastoma?

Según el Instituto Nacional del Cáncer (NIH), el hepatoblastoma es el cáncer que se forma en los tejidos del hígado y el cáncer de hígado infantil más común que suele afectar a niños menores de tres años. Ciertos cambios en el funcionamiento de las células del hígado, en especial en cómo se desarrollan y se dividen para formar nuevas células, causan hepatoblastoma. A menudo se desconoce la causa exacta de estos cambios en las células.