Un descubrimiento permite desarrollar nuevos tratamientos para niños con cáncer de hígado

Un grupo de investigadores del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, España, acaba de dar un paso sin precedentes en la investigación sobre el cáncer infantil. Los médicos científicos descubrieron dos proteínas encargadas de controlar el cáncer hepático infantil, lo que permite desarrollar terapias alternativas para dar solución o tratamientos más efectivos a los pacientes afectados.
La investigación, publicada en la revista científica de alto impacto Hepatology, se centró en desarrollar y caracterizar los modelos preclínicos de hepatoblastoma, el cáncer infantil más común. “Un hepatoblastoma es un tumor pediátrico poco frecuente, que afecta aproximadamente a 1-2 niños por millón cada año”, señala un artículo publicado por el sitio Noticias CUN de la mencionada universidad.
Según el mismo artículo, los resultados aportan datos valiosos sobre los mecanismos que regulan el crecimiento del hepatoblastoma y la forma en que las proteínas NEDP1 y CAND1 pueden influir sobre la agresividad de la enfermedad. A partir de la información obtenida, en el futuro se podría explorar nuevas estrategias para desarrollar tratamientos más dirigidos y con mayor fundamentación científica.
¿Qué es el hepatoblastoma?
Según el Instituto Nacional del Cáncer (NIH), el hepatoblastoma es el cáncer que se forma en los tejidos del hígado y el cáncer de hígado infantil más común que suele afectar a niños menores de tres años. Ciertos cambios en el funcionamiento de las células del hígado, en especial en cómo se desarrollan y se dividen para formar nuevas células, causan hepatoblastoma. A menudo se desconoce la causa exacta de estos cambios en las células.
Un factor de riesgo es cualquier cosa que aumenta la probabilidad de presentar una enfermedad. No todos los niños con uno o más de estos factores de riesgo tendrán un hepatoblastoma. Además, es posible que algunos niños sin factores de riesgo conocidos lo presenten.
Entre las afecciones o síndromes que se señalan entre las causas que incrementan las posibilidades de desarrollar hepatoblastoma, se encuentran:
- Síndrome de Aicardi
- Síndrome de Beckwith-Wiedmann
- Hemihiperplasia
- Poliposis adenomatosa familiar
- Glucogénesis
- Nacimiento prematuro, con un peso muy bajo
- Síndrome de Simpson-Golobi-Behmel
- Ciertos cambios genéticos, como la trisomía 18
Aunque el hepatoblastoma suele no presentar síntomas, la hinchazón y el dolor del abdomen, la pérdida del apetito, las náuseas y vómitos pueden funcionar como indicadores.