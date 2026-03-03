Mercurio retrógrado y el retorno de los "ex": los cinco signos que vivirán un reencuentro inesperado
El cielo vuelve a agitar las emociones y trae consigo asuntos pendientes. Descubrí por qué este tránsito de Mercurio retrógrado activará la nostalgia y el retorno de viejos amores para cinco signos específicos del zodíaco. ¿Estás en la lista?
¿Sentiste un "vibe" extraño en tu celular o un recuerdo repentino que no te deja en paz? No es casualidad. Mercurio retrógrado ya está haciendo de las suyas y, más allá de los problemas con el Wi-Fi o los vuelos demorados, este fenómeno tiene una especialidad: reabrir puertas que creíamos cerradas bajo llave.
Este tránsito astral no viene a arruinarte la vida (aunque a veces lo parezca), sino a obligarte a revisar lo que quedó pendiente. En el terreno del amor, esto se traduce en mensajes de texto a las 2 a.m., "likes" accidentales en fotos de 2019 y encuentros casuales en el supermercado.
A continuación, te contamos cuáles son los cinco signos del zodíaco que están en la "zona de impacto" para un reencuentro con el pasado.
1. Cáncer: el guardián de la nostalgia
Para el cangrejo, el pasado es un lugar seguro. Durante este periodo, tu memoria emocional estará a flor de piel. Es muy probable que recibas noticias de alguien que significó mucho para ti.
El desafío: No confundas "extrañar la comodidad" con "querer volver a la relación". Mercurio te pone la prueba: ¿vas a sanar o solo vas a repetir el ciclo?
2. Libra: en busca del cierre perfecto
Regido por Venus, siempre buscas que todo quede en armonía. Si una relación terminó con palabras cruzadas o silencios incómodos, Mercurio retrógrado te traerá la oportunidad de esa charla pendiente.
La clave: Aprovecha tu madurez actual para evaluar si ese vínculo merece una segunda oportunidad o simplemente una despedida elegante.
3. Escorpio: transformación o cenizas
Cuando Escorpio termina, suele ser definitivo... o eso cree. Este tránsito activará conexiones intensas que dejaron huella. No será un reencuentro superficial; será una oportunidad para entender por qué las cosas no funcionaron.
El consejo: "Nada vuelve igual, pero todo vuelve con sentido". Prepárate para una conversación profunda que podría cambiar tu perspectiva actual.
4. Piscis: entre sueños y realidades
Tu intuición está por las nubes, pero cuidado: Mercurio retrógrado puede nublar tu juicio con una capa de idealismo. Podrías soñar con un ex o sentir su presencia antes de que aparezca.
Alerta roja: usa tu sexto sentido para leer entre líneas. No dejes que la fantasía de "lo que pudo ser" te impida ver quién es esa persona hoy en día.
5. Tauro: el regreso de lo sólido
Eres de los que rara vez miran atrás, pero este movimiento planetario removerá incluso tus bases más firmes. Si alguien del pasado reaparece con una excusa práctica o un mensaje simple, es porque la conexión de confianza aún tiene hilos sueltos.
Tu misión: evalúa si ese regreso suma estabilidad a tu vida o si solo viene a desordenar tu presente.
Guía de supervivencia: ¿qué hacer si tu "ex" reaparece?
Antes de responder ese "Hola, ¿cómo estás?", ten en cuenta estos cinco pilares para no perder el eje:
Cero idealismo: recuerda por qué terminó la relación antes de imaginar el casamiento.
La regla de los 10 minutos: no respondas al instante. Mercurio pide pausa; respira y reflexiona.
Observa los cambios: ¿esa persona evolucionó o solo está aburrida? El tiempo solo cuenta si hubo aprendizaje.
Cerrar no siempre es volver: a veces el reencuentro ocurre solo para que puedas decir "adiós" de forma definitiva.
Escucha a tu cuerpo: si al ver su nombre en la pantalla sientes ansiedad en lugar de alegría, ahí tienes tu respuesta.