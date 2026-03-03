Mercurio retrógrado y el retorno de los "ex": los cinco signos que vivirán un reencuentro inesperado

¿Sentiste un "vibe" extraño en tu celular o un recuerdo repentino que no te deja en paz? No es casualidad. Mercurio retrógrado ya está haciendo de las suyas y, más allá de los problemas con el Wi-Fi o los vuelos demorados, este fenómeno tiene una especialidad: reabrir puertas que creíamos cerradas bajo llave.