Polémica en el fútbol argentino por el nuevo sistema de clasificación a las copas 2028

El fútbol argentino vuelve a quedar envuelto en una discusión reglamentaria, esta vez vinculada con el sistema de clasificación a las copas internacionales de 2028. El reglamento de la Liga Profesional difundido antes del inicio del torneo Apertura establecía que los criterios para acceder a la Copa Libertadores y a la Sudamericana se mantendrían iguales a los utilizados en las últimas temporadas. Sin embargo, una situación reciente volvió a poner el tema sobre la mesa.
La eliminación de Argentinos contra Barcelona de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores dejó en evidencia una zona gris del sistema actual. El equipo de La Paternal había finalizado bien ubicado en la tabla anual 2025 (por encima de varios clubes que terminaron clasificando a la Sudamericana), pero al quedar afuera en la fase previa de la Libertadores se quedó sin competencia internacional para todo 2026.
No es un caso aislado. Algo similar había ocurrido anteriormente con Godoy Cruz en 2024, cuando cayó frente a Colo Colo, y con Boca en 2025, eliminado por Alianza Lima en La Bombonera. Estos antecedentes reavivaron entre los dirigentes la discusión sobre posibles modificaciones en el reglamento para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse.
Actualmente, el sistema de clasificación establece que a la Copa Libertadores ingresan seis equipos argentinos: los campeones del Apertura, del Clausura y de la Copa Argentina, además del primero, segundo y tercero de la tabla anual. Este último accede a la fase 2 del certamen.
En tanto, los equipos ubicados del cuarto al noveno puesto de la tabla anual obtienen los seis cupos disponibles para la Copa Sudamericana.
En las últimas horas comenzó a circular una propuesta que modificaría esa lógica. La idea sería que el tercer equipo de la tabla anual pase directamente a la Sudamericana y que el lugar en la fase 2 de la Libertadores lo ocupe el noveno clasificado de esa misma tabla. Esto implicaría que un equipo con peor rendimiento en el campeonato tenga la oportunidad de disputar el repechaje hacia la fase de grupos de la Libertadores.
Malestar en el ambiente del fútbol por el cambio de reglamento
La propuesta generó cuestionamientos, ya que rompería el criterio de mérito deportivo que rige actualmente. Una alternativa que muchos consideran más lógica sería mantener al tercero de la tabla anual en la fase previa de Libertadores, pero permitirle disputar la Sudamericana en caso de quedar eliminado en la fase 2, algo que hoy no sucede.
Frente a las versiones que comenzaron a circular, la Liga Profesional emitió un comunicado para aclarar la situación. Desde la organización señalaron que cualquier modificación en los criterios de clasificación recién se incorporará en los reglamentos de la temporada 2027, con aplicación para las copas 2028.