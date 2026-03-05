Polémica en el fútbol argentino por el nuevo sistema de clasificación a las copas 2028

En las últimas horas comenzó a circular una propuesta que modificaría esa lógica. La idea sería que el tercer equipo de la tabla anual pase directamente a la Sudamericana y que el lugar en la fase 2 de la Libertadores lo ocupe el noveno clasificado de esa misma tabla. Esto implicaría que un equipo con peor rendimiento en el campeonato tenga la oportunidad de disputar el repechaje hacia la fase de grupos de la Libertadores.