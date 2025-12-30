Cruce por los celulares en el aula: Bussi acusó a Montaldo de "evadir sus responsabilidades"

La polémica por el uso de teléfonos celulares en las escuelas tucumanas sumó un nuevo capítulo de tensión política. El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) salió al cruce de la ministra de Educación, Susana Montaldo, a quien acusó de incurrir en una "grave y peligrosa renuncia a sus responsabilidades institucionales".
El detonante fueron las recientes declaraciones de la funcionaria en las que vinculó el exceso del uso de tecnología en las aulas a una cuestión de "disciplina en el hogar" y al "ejemplo de los adultos". Según Bussi, esta postura es un intento de "correr el eje del debate" para eludir su rol como autoridad pública.
"Gobernar no es opinar"
A través de un comunicado, el líder republicano señaló que la gestión educativa se está comportando como un "comentarista externo" del problema. "La Ministra apela a la familia para eludir su rol. Nadie discute que la familia educa, pero la escuela regula y el Estado gobierna", remarcó el parlamentario.
El argumento central de Bussi radicó en el presunto incumplimiento de la Ley Provincial N.º 9.852. Según el legislador, esta norma designa explícitamente al Ministerio de Educación como autoridad de aplicación y lo obliga a establecer criterios claros y regulaciones concretas sobre el uso de dispositivos digitales en horario escolar.
"Cuando afirma que 'no es de la idea de prohibir', no expresa una postura pedagógica: evade el cumplimiento de la ley -advirtió Bussi-. El primer ejemplo que debe dar un funcionario público es hacer cumplir la ley vigente", agregó.
Docentes expuestos y apuestas online
Desde Fuerza Republicana advirtieron que la falta de un marco normativo claro deja a los docentes "abandonados" y obligados a librar "batallas individuales" dentro del aula contra la distracción de los alumnos.
Además, Bussi alertó sobre las consecuencias de la falta de regulación, que a su criterio convierte al celular en una puerta de entrada para problemáticas graves como el "ciberbullying" y el acceso a "apuestas online" durante la jornada escolar.
"Gestionar educación no es dar consejos de crianza: es dictar resoluciones y fijar límites para proteger el aprendizaje y la salud mental de los estudiantes", concluyó el legislador, al instar a la cartera educativa a abandonar el "discurso evasivo".