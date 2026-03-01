Ricardo Bussi tildó el discurso de Jaldo de "autocomplaciente"

Para el legislador republicano, los grandes ausentes de la jornada fueron la producción y el empleo. Señaló que el discurso careció de una agenda concreta para reducir la presión tributaria provincial, simplificar las regulaciones que asfixian a las pymes e impulsar inversiones productivas reales. “No escuchamos una sola reforma de fondo que cambie la estructura económica de Tucumán. Sin reforma del Estado, sin modernización laboral y sin incentivo real al que produce, no hay futuro”, disparó.