Regino Amado, sobre las paritarias: "Escuchamos a todos los sectores y los pusimos al tanto de las posibilidades"

Hoy comienzan a firmarse los nuevos acuerdos salariales con los gremios estatales de Tucumán.

En la Casa de Gobierno se firmarán los acuerdos salariales. En la Casa de Gobierno se firmarán los acuerdos salariales.
Hace 1 Hs

El Gobierno de Tucumán puso en marcha la ronda de firma de los acuerdos por paritarias con los gremios estatales. El ministro Regino Amado (Gobierno y Justicia) es el anfitrión de las reuniones con los sectores gremiales representantes del Frente Gremial Docente, UPCN, ATE y otros sectores para analizar la actualización salarial frente a la inflación. 

La aceptación de la propuesta oficial incluyó a casi todos los gremios; solo resta Sitas (vinculado a la salud). "Empezamos con UPCN, ATE, Frente de Gremios Estatales, la Policía y Vialidad, Subsidio de Salud, Instituto de la Vivienda y la Salud para cerrarr la octava paritaria en la gestión del gobernador, Osvaldo Jado", precisó el ministro político.

Amado resaltó la situación económica difícil que atraviesan todas las provincias. "Hay provincias que han dado incrementos por decreto, otras que todavía no lo han dado con distintos bemoles dentro de lo que son las economías provinciales", insistió. 

En relación al gremio Sitas, Amado remarcó que es un sector de los tantos que hay en el área de la Salud, que tiene la metodología -dijo- de hablar con sus delegados y hacer asambleas y después decidirán. "Ayer estuvieron reunidos el ministro de Salud trabajando también en cosas que tiene que ver con la infraestructura y la situación laboral de sus afiliados", afirmó.

El ministro dijo que hay un reconocimiento de los meses de noviembre, diciembre y enero de acuerdo a la inflación y los gremios han solicitado que también se incorpore febrero que ya estaba en curso cuando empezaron a hablar. 

"Escuchamos a todos los sectores y los pusimos al tanto de las posibilidades. Sería irresponsable dar más de lo que ingresa", resaltó el funcionario. Mirá la entrevista completa en LG Play.

