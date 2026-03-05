Secciones
Oversize, cuero y boho: los 10 imprescindibles de la temporada otoño-invierno 2026

Los abrigos, tapados y camperas se consolidan como elementos esenciales de protección, exhibiendo una extensa gama de diseños adaptados a las exigencias estéticas vigentes.

Oversize, cuero y boho: los 10 imprescindibles de la temporada otoño-invierno 2026 Imagen ilustrativa tomada del Diario de Cuyo
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La nueva temporada de moda en Argentina presenta una propuesta definida por la búsqueda de abrigo, actualidad y expresión de identidad. La tendencia para este otoño-invierno combina comodidad con una elegancia relajada, rescatando referencias clásicas mediante reinterpretaciones que permiten conformar un guardarropa versátil. 

Las blusas y los suéteres adquieren un rol protagónico como piezas clave, ofreciendo estilos que transitan desde lo tradicional hasta opciones más modernas y audaces para enfrentar las bajas temperaturas. Los abrigos, tapados y camperas se consolidan como elementos esenciales de protección, exhibiendo una extensa gama de diseños adaptados a las exigencias estéticas vigentes. De igual modo, los pantalones y jeans mantienen su relevancia en el armado de diversos conjuntos, con cortes que varían entre lo clásico y lo ajustado. 

Las tendencias de otoño-invierno 2026

Siluetas oversize: la comodidad como tendencia del invierno 2026

Las prendas amplias dominan la escena urbana mediante sweaters de gran tamaño y tejidos voluminosos. Esta estética prioriza el abrigo sin restricciones, transformando lo informal en una elección de estilo consciente y sofisticada.

Abrigos protagonistas: el centro del look invernal

El abrigo se consolida como el eje central de cada conjunto. Los diseños con hombros estructurados y cuellos prominentes en lanas de alta calidad definen la elegancia de la temporada, construyendo por sí mismos una imagen completa.

Denim trabajado: jeans con personalidad este invierno

El tejido vaquero abandona la simplicidad para incorporar bordados, aplicaciones y acabados especiales. Estos detalles elevan la categoría del jean, convirtiéndolo en una pieza de impacto que mantiene su versatilidad característica.

Sweaters de inspiración nórdica, versión moderna

Los clásicos diseños alpinos regresan con cortes relajados y materiales de textura esponjosa. En tonalidades suaves, estas prendas resultan ideales para conformar atuendos cotidianos dentro de la moda femenina actual.

Vuelve el tiro bajo, adaptado a la moda actual

Esta tendencia retorna bajo una estética más refinada y de líneas limpias. Su aplicación en los pantalones de temporada busca estilizar la figura de forma equilibrada, logrando un vínculo armonioso entre el pasado y la modernidad.

Cuero marrón: el color clave del invierno 2026

El cuero en gamas de moca y caoba desplaza al negro tradicional en blazers y faldas. Este tono se posiciona como el nuevo básico esencial, aportando calidez y una renovación visual necesaria al guardarropa invernal.

Estampado a cuadros

Los cuadros recuperan su vigencia con una fuerza renovada en conjuntos integrales y abrigos de gran escala. Estas combinaciones audaces actualizan un patrón clásico, otorgando una presencia imponente a quien lo viste.

Estilo boho invierno 2026: libre, femenino y actual

La estética bohemia resurge mediante faldas extensas y estampados de carácter artesanal. Esta tendencia logra amalgamar lo vintage con elementos contemporáneos, ofreciendo una identidad visual libre y profundamente femenina.

Estilo preppy renovado: clásico con giro moderno

La moda de inspiración colegial propone un equilibrio entre estructura y comodidad. Mediante prendas prolijas pero relajadas, este estilo ofrece una alternativa elegante para la vida urbana actual.

Loungewear chic: comodidad elevada para el invierno

La vestimenta confortable se traslada a la esfera pública mediante conjuntos tejidos y piezas suaves. La integración de capas formales permite que la comodidad y el buen gusto coexistan de manera orgánica en la ciudad.

