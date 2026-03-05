Oversize, cuero y boho: los 10 imprescindibles de la temporada otoño-invierno 2026

Las blusas y los suéteres adquieren un rol protagónico como piezas clave, ofreciendo estilos que transitan desde lo tradicional hasta opciones más modernas y audaces para enfrentar las bajas temperaturas. Los abrigos, tapados y camperas se consolidan como elementos esenciales de protección, exhibiendo una extensa gama de diseños adaptados a las exigencias estéticas vigentes. De igual modo, los pantalones y jeans mantienen su relevancia en el armado de diversos conjuntos, con cortes que varían entre lo clásico y lo ajustado.