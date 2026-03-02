Ropa usada: importación récord y ¿cambio en el mapa textil?

Moda consciente

Comprometidas con la moda circular y el consumo consciente, estas dos emprendedoras comparten sus propuestas: Rocío Arredondo, diseñadora de moda y fundadora de la marca de moda circular “Luz del Alma”, reflexiona a través de sus reeles de su red social “¿Qué mensaje le estoy dejando al mundo con mi forma de vestir hoy?”. Para ella, la moda es una herramienta poderosa que podemos usar a nuestro favor para impulsarnos a ser mejores versiones de nosotros mismos. Capacitada en moda sostenible, Arredondo señala que la industria textil es una de las más contaminantes del planeta, por lo que resulta fundamental ser conscientes a la hora de consumir. También propone preguntarse ¿Qué nos ponemos? ¿De dónde proviene nuestra ropa? ¿Quién lo hizo? Mientras repite un mensaje constantemente “Vendé la ropa que no usas”.