Las infaltables chaquetas chocolate que están convirtiéndose en una tendencia para otoño

Aunque en Tucumán el calor sigue presente, las lluvias y tormentas no cesan desde hace semanas. Pero, acercándonos a marzo, el cambio de temporada es inminente y por eso decenas de locales de indumentaria ya empezaron a mostrar sus liquidaciones y anunciar próximos ingresos para utilizar en el otoño y seguir las últimas tendencias en consonancia al grito de la moda.
Las precipitaciones y los grados en promedio que bajarán en los próximos meses demandan de inmediato un abrigo. Aunque se esperan temperaturas cálidas por unas semanas más, los atardeceres y las noches empiezan a registrar algunos grados menos. Ante esta situación las chaquetas aparecen como una prenda infaltable en el guardarropas.
Cuatro chaquetas que vuelven a estar en tendencia
Chaqueta de ante de Cortefiel
El corte recto, ligeramente holgado, y el largo midi la hacen muy fácil de llevar en el día a día. Funciona especialmente bien con jans, sastreros y vestidos amplios. Un clásico es el tono chocolate aunque el negro es más elegante y formal.
Chaqueta oversize de Massimo Dutti
Es amplia, moderna, cómoda y elegante. Además, en este diseño, el marrón chocolate aquí se ve especialmente sofisticado, sobre todo, si se combina con otras prendas en tonos neutros como beige, crudo o gris.
Chaqueta larga y lisa de Pedro del Hierro
Su forma ligeramente entallada estiliza sin resultar rígida. El marrón chocolate aporta calidez y hace que la prenda resulte más suave. Es una gabardina que eleva cualquier conjunto sencillo, desde un pantalones clásicos de jean hasta un vestido básico.
Chaqueta de Only
Esta es la opción recomendada para las mujeres más bajas, ya que te estilizan la figura. Es más liviana y práctica y mantiene los códigos clásicos de la chaqueta gabardina, pero en una versión más cómoda y fácil de llevar. Es perfecta para el día a día y para casi cualquier clima.