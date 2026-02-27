Las infaltables chaquetas chocolate que están convirtiéndose en una tendencia para otoño

Aunque en Tucumán el calor sigue presente, las lluvias y tormentas no cesan desde hace semanas. Pero, acercándonos a marzo, el cambio de temporada es inminente y por eso decenas de locales de indumentaria ya empezaron a mostrar sus liquidaciones y anunciar próximos ingresos para utilizar en el otoño y seguir las últimas tendencias en consonancia al grito de la moda.