¿Estás cometiendo este error? Vogue reveló el mandamiento clave de la moda en 2026

Elegir solo lo que a uno le gusta y le brinda bienestar, sin tener en cuenta la moda o lo que los demás visten, representa una forma de libertad e independencia. Las personas no deben temer arriesgarse a la hora de elegir, pues la autoexpresión es un valor añadido. Pero en esta ausencia prácticamente total de reglas de la moda, una directriz siempre resulta relevante: aquella que gravita en torno a la cualidad de cada prenda. Esto no implica que se deba comprar el último bolso de diseñador que se vio en Instagram o renovar el vestuario cada semana. Lo crucial no es lo que se pone, sino cómo se lo pone.