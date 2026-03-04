¿Estás cometiendo este error? Vogue reveló el mandamiento clave de la moda en 2026

Los codigos de vestimenta cambian, actualmente, a una velocidad dificil de seguir y en incremento constante. Por esto, es una desición dificil para muchas personas elegir la vestimenta que cumpla con todas las regulaciones sociales y, además, coincida con la personalida, el estilo y la comodida de las mismas.
La revista Vogue emitió una regla infalible para estar siempre elegante en cualquier ocasión. "Vestir elegante no tiene género ni edad, porque este concepto va íntimamente ligado con lo personal, con ser fieles al estilo propio y dar más espacio a nuestro bienestar y luego considerar a los demás", advierte el medio especializado en moda.
Cuál es la regla de moda para estar siempre elegante, según Vogue
La longitud de la falda, los tacones altos o los tenis, e incluso el uso de jeans o shorts, ya no guardan relación necesaria con el entorno o la situación. Es fundamental comprender que la libertad de expresar la propia personalidad se convirtió en el nuevo mantra. No existe ya una lista preestablecida que catalogue lo que se debe o no usar de acuerdo a la ocasión. En consecuencia, no se encuentra una respuesta concreta y única a la pregunta sobre qué ponerse. Las reglas de vestimenta se rompen, se anulan y, en muchos casos, se consideran obsoletas.
Elegir solo lo que a uno le gusta y le brinda bienestar, sin tener en cuenta la moda o lo que los demás visten, representa una forma de libertad e independencia. Las personas no deben temer arriesgarse a la hora de elegir, pues la autoexpresión es un valor añadido. Pero en esta ausencia prácticamente total de reglas de la moda, una directriz siempre resulta relevante: aquella que gravita en torno a la cualidad de cada prenda. Esto no implica que se deba comprar el último bolso de diseñador que se vio en Instagram o renovar el vestuario cada semana. Lo crucial no es lo que se pone, sino cómo se lo pone.
Este concepto se resume en una sola palabra: actitud. La actitud con la que se lleva la ropa se postula como la única regla necesaria para vestir bien siempre. Es bien sabido que un vestido negro con un par de zapatos de tacón constituye una combinación elegante; sin embargo, este es un estilo que se mantiene dentro de la zona de confort de muchos, una idea ya repetida y un precepto culturalmente adquirido. Pero la actitud trasciende todo esto, pues se trata de un elemento no declarado explícitamente, pero que se percibe a simple vista.
Esto se podría definir con Jackie Kennedy paseando con sandalias planas por Capri, o Marella Agnelli usando su pijama de seda para salir, o Miuccia Prada con brazaletes sobre sus mangas. En definitiva, la actitud es una forma muy personal de portar la ropa, los accesorios o las joyas. Utilizar prendas alternativas y fáciles de llevar significa distanciarse de lo neutral e ir más allá de la etiqueta.