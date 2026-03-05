Los docentes tienen ahora 50% de descuento para el boleto interurbano en Tucumán

El Gobierno de Tucumán resolvió generalizar el descuento del 50% en el valor del boleto de ómnibus para los docentes que tramiten abonos en líneas interurbanas y rurales, eliminando el piso mínimo de viajes que había estado vigente durante ciclos lectivos anteriores.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución N° 1109 Régimen Abono Período 2026 y la N° 1151 Aclaratoria, que modifican el alcance del beneficio para los educadores que utilizan el transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo.
“Queremos dar la seguridad a todos los docentes de la provincia que ocupan las líneas de transporte provinciales, tanto metropolitanas como rurales, de que se establece el 50% de descuento para los abonos docentes”, afirmó el secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro.
El funcionario explicó que el beneficio alcanza a todos los tramos del sistema. “Todos los tramos tienen el descuento”, señaló, y precisó que la medida rige desde el lunes 3 de marzo.
En la misma línea, el director de Transporte, Sergio Apestey, indicó que la decisión se adopta cada año al inicio del ciclo lectivo, pero en esta oportunidad se amplió el alcance por una determinación del Poder Ejecutivo provincial.
“Todos los años al inicio del ciclo lectivo se realizan resoluciones por el abono con descuento y por una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo y luego de un acuerdo con los empresarios del transporte automotor, quedó establecido un descuento del 50% del total del abono para los que usen ese medio de transporte en zona Metropolitana y Rural”, explicó.
Apestey detalló que hasta el año pasado los docentes de la zona Metropolitana accedían a un abono con un descuento del 30%. Este año se sumó un 20% adicional, lo que permitió generalizar el beneficio y llevarlo al 50%.
Con este esquema, señaló, “todo docente paga un abono de $2.000”.
En el caso de los educadores que utilizan el transporte urbano dentro de San Miguel de Tucumán, se mantiene el descuento del 30% sobre el valor del abono, tal como lo establece una ordenanza municipal.
Sobre este punto, Apestey aclaró que “las líneas 1 a las 19 son urbanas y es un tema netamente que corresponde a la Intendencia capitalina”.
La normativa también mantiene los descuentos vigentes para otros sectores. Los estudiantes de nivel primario cuentan con un beneficio del 30%, mientras que los alumnos secundarios, universitarios y de educación popular o especialidades acceden a un descuento del 40%.
Además, los empleados y obreros que utilicen líneas interurbanas y rurales pueden obtener un descuento del 30% mediante el sistema de abonos.
En todos los casos, el paquete mínimo establecido es de 22 viajes mensuales.