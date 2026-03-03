Quienes no renueven el Boleto Educativo Municipal no podrán viajar gratis en ómnibus

Es un requisito obligatorio: los alumnos de nivel primario y secundario que ya contaban con el Boleto Educativo Municipal deberán renovar sí o sí el beneficio para poder seguir viajando gratis en colectivos. Lo advirtió la Secretaría de Movilidad Urbana, a cargo de Benjamín Nieva.
El trámite se puede concretar de manera presencial en la oficina de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, de lunes a viernes, de 8 a 18.
“Año tras año, por decisión de la intendenta Rossana Chahla, estamos recibiendo en San Lorenzo 1270 a todos aquellos alumnos que son beneficiarios del programa del Boleto Educativo Municipal”, señaló el funcionario.
También remarcó que el procedimiento es ágil y gratuito. “Es un trámite muy sencillo que dura aproximadamente cinco minutos. El alumno debe acercarse con la constancia de alumno regular o con la libreta que le hayan entregado el año pasado, si ya es alumno regular”, detalló.
Nieva precisó que, una vez cumplido el trámite, los estudiantes reciben la tarjeta SUBEM sin costo y quedan habilitados para viajar durante todo el ciclo lectivo. “Se van a ir con esa tarjeta SUBEM gratuita y van a poder ascender al colectivo dos veces por día durante todo el ciclo lectivo, en cualquiera de las líneas municipales, estamos hablando de la 1 a la 19”, afirmó.
Además, destacó el impacto del programa en el acompañamiento a las familias. “Este es un gran esfuerzo económico que está haciendo el municipio de San Miguel de Tucumán, no solamente desde el punto de vista de la movilidad, sino también desde el punto de vista de la educación”, subrayó.
Por último, el secretario reiteró la convocatoria a quienes aún no realizaron la actualización. “Les rogamos que se lleguen todos aquellos alumnos que ya gozaban del beneficio o aquellos que van a gozar ahora del nuevo beneficio”, expresó.
El BEM está destinado a estudiantes de establecimientos públicos primarios y secundarios que estén ubicados en San Miguel de Tucumán y cuyo domicilio también se encuentre en la capital.
Cronograma para esta semana
- Lunes 2 de marzo: apellidos que comienzan con A, B y C
- Martes 3 de marzo: D, E, F y G
- Miércoles 4 de marzo: H, I, J, K, L y M
- Jueves 5 de marzo: N, Ñ, O, P y Q.
- Viernes 6 de marzo: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
En caso de no poder asistir en los días mencionados, la entrega continuará las semanas posteriores siguiendo el mismo orden alfabético.