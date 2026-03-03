Quienes no renueven el Boleto Educativo Municipal no podrán viajar gratis en ómnibus

Nieva precisó que, una vez cumplido el trámite, los estudiantes reciben la tarjeta SUBEM sin costo y quedan habilitados para viajar durante todo el ciclo lectivo. “Se van a ir con esa tarjeta SUBEM gratuita y van a poder ascender al colectivo dos veces por día durante todo el ciclo lectivo, en cualquiera de las líneas municipales, estamos hablando de la 1 a la 19”, afirmó.