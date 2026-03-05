Gran hermano: quiénes son los nominados a la placa planta y qué significa

El anuncio de Santiago del Moro

Santiago del Moro comunicó la novedad tras reunir a los participantes frente al televisor, anticipando definiciones de gran relevancia para el transcurso de la competencia. El anuncio provocó sorpresa en los jugadores, quienes no preveían una variante de esta naturaleza en una etapa tan temprana del certamen. La explicación oficial detalló que la denominada "placa planta" busca identificar a los integrantes con nula generación de contenido, estrategia o conflicto, basándose principalmente en la percepción que el público externo posee sobre el desempeño individual.