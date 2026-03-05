Gran hermano: quiénes son los nominados a la placa planta y qué significa

La segunda gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada marcó un punto de inflexión dentro de la casa más famosa del país. El reality de Telefe estrenó una modalidad inédita que rápidamente generó debate entre los participantes y también fuera del programa: la llamada “placa planta”.
En esta oportunidad, los jugadores no votaron bajo el esquema tradicional. La consigna fue clara: debían señalar a aquellos compañeros que, a su criterio, no estaban aportando contenido ni estrategia al juego. La dinámica cambió el eje habitual de las nominaciones y puso el foco en el desempeño individual dentro de la convivencia.
La placa provoca un cambio en el reality
La singularidad de la semana trascendió la votación mediante decisiones de gran impacto estratégico. Franco Poggio, en su rol de líder, careció de la facultad habitual para salvar a un compañero, pero ejerció beneficios determinantes al aplicar la fulminante sobre Juani Car y anular la capacidad de nominación de Eduardo Carrera. Este conjunto de movimientos alteró el tablero interno, evidenciando la intención de la producción por dinamizar el juego mediante mecanismos que exigen mayor exposición desde etapas tempranas.
El desarrollo de la competencia establece que aquellos participantes con menor cantidad de votos negativos podrán abandonar la placa durante la jornada del jueves. Por el contrario, quienes no logren ese respaldo permanecerán en riesgo hasta la gala de eliminación programada para el lunes. La implementación de esta modalidad busca exponer directamente a los integrantes que mantienen un perfil bajo, forzando una evolución en el rol activo de cada individuo dentro del recinto.
El anuncio de Santiago del Moro
Santiago del Moro comunicó la novedad tras reunir a los participantes frente al televisor, anticipando definiciones de gran relevancia para el transcurso de la competencia. El anuncio provocó sorpresa en los jugadores, quienes no preveían una variante de esta naturaleza en una etapa tan temprana del certamen. La explicación oficial detalló que la denominada "placa planta" busca identificar a los integrantes con nula generación de contenido, estrategia o conflicto, basándose principalmente en la percepción que el público externo posee sobre el desempeño individual.
Esta nueva dinámica introdujo un clima de incomodidad en diversos sectores de la casa, mientras que otros perfiles intentaron minimizar la gravedad del asunto. Pese a las distintas reacciones, el conjunto de los concursantes asimiló que esta herramienta posee la capacidad de alterar drásticamente el rumbo del programa. La implementación del concepto subraya la importancia de mantener un rol activo, dado que la mirada de la audiencia determinará ahora quiénes permanecen en riesgo de abandonar el recinto.