La jugada maestra de Franco Poggio en Gran Hermano: el giro que nadie vio venir en la placa

Tras un sorteo inicial que estableció el orden de partida, los participantes pasaron frente a una serie de globos con el objetivo de pincharlos.

Hace 28 Min

El debut de los liderazgos en Gran Hermano Generación Dorada prescindió de las pruebas de fuerza o agilidad mental. En su lugar, la producción optó por un desafío de pura intuición donde el azar dictó el destino de los jugadores. Tras un sorteo inicial que estableció el orden de partida, los participantes pasaron frente a una serie de globos con el objetivo de pincharlos. Bajo esta dinámica, el último nombre en caer al suelo obtenía el beneficio de la inmunidad y el mando de la casa.

Cinzia Francischiello inauguró la competencia y, al reventar el primer globo, reveló el nombre de Pincoya. A partir de allí, el flujo del juego dependió totalmente del contenido de cada esfera, ya que los nombres dentro de los globos marcaban quién debía continuar el proceso. En los casos donde se repetía un concursante ya elegido, el protagonista del turno ganaba el poder de decidir quién seguía en la ronda, sumando una pequeña cuota de voluntad propia a una noche dominada por la suerte.

Las desiciones de Franco Poggio en el juego

Las opciones finales fueron Franco Poggio y Brian Sarmiento, dejando el desenlace en manos de Lolo Poggio. Al pinchar el globo correspondiente, la suerte favoreció al joven con quien comparte apellido, otorgándole así el primer liderazgo oficial de la temporada. Esta resolución marcó el cierre de una dinámica donde la fortuna pesó más que cualquier habilidad personal.

Tras obtener el mando, Franco Poggio tomó decisiones estratégicas que sacudieron la convivencia. El líder decidió enviar a Juani Caruso directamente a la placa de nominados bajo el argumento de considerarlo un jugador "planta", mientras que utilizó su beneficio para prohibirle la nominación a Eduardo Carrera. Estas acciones definieron el primer mapa de tensiones dentro de la casa.

Cómo continua todo en la casa de Gran Hermano

La reacción de Juani Caruso ante la jugada resultó inmediata y cargada de indignación. El actor cuestionó la valentía del líder, afirmando que su elección respondía al camino más sencillo para evitar conflictos con los grupos consolidados. En un cruce de acusaciones, el nominado tildó a Poggio de carecer de juego propio y de haber llegado a esa posición solo por un golpe de suerte.

El historial de mando en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada apenas comienza a escribirse. Durante la primera semana, la casa permaneció sin un referente claro al no existir la figura del líder. Fue recién en la segunda semana cuando Franco Poggio inauguró este rol, dejando una huella de polémica que promete marcar el ritmo de las próximas galas.

