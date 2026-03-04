La jugada maestra de Franco Poggio en Gran Hermano: el giro que nadie vio venir en la placa

El debut de los liderazgos en Gran Hermano Generación Dorada prescindió de las pruebas de fuerza o agilidad mental. En su lugar, la producción optó por un desafío de pura intuición donde el azar dictó el destino de los jugadores. Tras un sorteo inicial que estableció el orden de partida, los participantes pasaron frente a una serie de globos con el objetivo de pincharlos. Bajo esta dinámica, el último nombre en caer al suelo obtenía el beneficio de la inmunidad y el mando de la casa.