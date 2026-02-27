Gran Hermano: estas son las famosas que podrían reemplazar a Daniela De Lucía

Santiago del Moro informó el miércoles que ya estaba definido el reemplazo de De Lucía y la persona elegida ya estaría cumpliendo su aislamiento para entrar a la casa el domingo. “En los próximos días ingresará un nuevo jugador a la casa, que en las próximas horas se va a aislar”, explicó el conductor. También informó que todavía no estaba decidido qué sería del futuro de Divina Gloria en el programa.