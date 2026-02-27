Secciones
Gran Hermano: estas son las famosas que podrían reemplazar a Daniela De Lucía

El reemplazo de Daniela De Lucía no sería el único si Divina Gloria no pudiera regresar al certamen por complicaciones de salud.

Santiago del Moro ya dio fecha para el nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano. Santiago del Moro ya dio fecha para el nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano. Foto: Telefe
Hace 3 Hs

"Gran Hermano" empezó fuerte y terminó rápido para Daniela De Lucía, una de las participantes que ingresó este lunes a la casa del reality. El fallecimiento de su padre, luego de padecer algunos problemas de salud, precipitó su salida del juego. En su lugar, la producción anunció que ingresará una nueva jugadora para completar el cupo y ya se especula con los primeros nombres.

De Lucía no fue la única en abandonar la casa. También lo hizo la exvedette, Divina Gloria, que debió retirarse para hacerse unos chequeos médicos. Como su situación todavía es incierta, también lo es su continuidad en el programa. En caso de que Divina tuviera que abandonar el reality, la producción también la reemplazaría con otra figura del espectáculo.

Quiénes podrían reemplazar a Daniela De Lucía en "Gran Hermano"

Por lo pronto, solo dos nombres se barajaron como los posibles reemplazos de la comunicadora que salió a menos de 48 horas de haber empezado el juego. En “A la tarde”, el programa de América TV conducido por Karina Mazzocco, se anticiparon los nombres de dos figuras. Al parecer, la producción estaría ultimando detalles para confirmar que al menos una de las dos ingresaría a la casa.

El panelista Santiago Sposato fue el encargado de dar la primicia. “Una de las opciones para ingresar a la casa, que estuvo aislada en el hotel estos días y podría llegar a entrar en las próximas horas, es la queridísima y carismática Camilota”, indicó Sposato. Se trata de Camila Deniz Medina, la hermana de Thiago Medina, exparticipante del reality y padre de las hijas de Daniela Celis, una de las favoritas de Gran Hermano 2022-2023.

La segunda figura que sería un potencial ingreso es Cora Debarbieri, la conductora y panelista de televisión que integra el panel de “Intrusos” desde 2006. Actualmente forma parte de “A la tarde” y de “Secretos verdaderos”, por lo que cabe esperar que sus compañeros hayan estado informados respecto al aislamiento obligatorio que deben hacer los ingresantes días antes de conocer la casa.

Santiago del Moro informó el miércoles que ya estaba definido el reemplazo de De Lucía y la persona elegida ya estaría cumpliendo su aislamiento para entrar a la casa el domingo. “En los próximos días ingresará un nuevo jugador a la casa, que en las próximas horas se va a aislar”, explicó el conductor. También informó que todavía no estaba decidido qué sería del futuro de Divina Gloria en el programa.

La salida de Daniela De Lucía de Gran Hermano

Respecto a Daniela De Lucía, la producción de Gran Hermano informó que, al conocer el fallecimiento de su padre, se lo informaron de inmediato. Remarcaron que la participante fue acompañada en todo momento y que ella misma decidió abandonar el juego para poder llegar a despedirse de su padre y acompañar a su familia en un duro momento.

