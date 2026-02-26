Estos son los primeros nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Luego de las nominaciones, el público tendrá la última palabra y elegirá a quién sacar del juego. Pero la instancia siguiente no será como las de cada año, sino que se dividirá en dos etapas. La audiencia podrá seguir participando, pero habrá 24 horas de votos positivos, es decir, que el público debe enviar votos para respaldar a su favorito. Pasado ese período, el voto automáticamente cambia a negativo, es decir, se podrá votar por los elegidos para que se vayan de la casa.