Estos son los primeros nominados de Gran Hermano Generación Dorada

En la misma gala, una participante se convirtió en la menos querida pero también en la primera en hacer la nominación espontánea.

Estos son los primeros nominados de Gran Hermano Generación Dorada Foto: Telefe
Hace 3 Hs

Gran Hermano Generación Dorada” acaba de empezar y los participantes ya dejaron claro quiénes son sus menos favoritos. Este miércoles se hicieron las primeras nominaciones y quedaron en la famosa placa de los menos queridos ocho participantes. La diferencia fue marcada porque una concursante fue votada por un considerable porcentaje de sus compañeros.

Aunque recién empieza el juego que se extenderá por meses, la primera nominación es importante porque da los primeros indicios dentro y fuera de la casa. Por una parte, los participantes pueden conocer qué concepto tienen en general unos de otros; pero, por otra, también se empieza a medir quiénes tienen más fuerza y un público más fiel en el exterior.

Quiénes son los primeros nominados de “Gran Hermano Generación Dorada”

El juego ya empezó y, con él, las técnicas y estrategias para lograr ventajas sobre otros competidores. En una gala atravesada por emociones fuertes y tácticas fríamente calculadas, se empezó a construir el primer gran indicador del reality. Sin esperar demasiado, Carmiña Masi, la periodista paraguaya, hizo uso de la nominación espontánea, dejando con sus tres primeros votos a Brian y, con dos, a Emanuel.

Pero la estrategia no le sirvió demasiado, porque la participante en la que la mayoría de los “hermanitos” coincidieron en querer sacar de la casa fue la propia Carmiña, que reunió 31 votos. En segundo lugar, pero en puestos demasiado distanciados, quedaron Emanuel y Manu, con siete votos cada uno. Por detrás, siguieron quienes se quedaron con cinco nominaciones: Brian, Lucero, Pincoya, Solange y Zilli.

Luego de las nominaciones, el público tendrá la última palabra y elegirá a quién sacar del juego. Pero la instancia siguiente no será como las de cada año, sino que se dividirá en dos etapas. La audiencia podrá seguir participando, pero habrá 24 horas de votos positivos, es decir, que el público debe enviar votos para respaldar a su favorito. Pasado ese período, el voto automáticamente cambia a negativo, es decir, se podrá votar por los elegidos para que se vayan de la casa.

Otros participantes también recibieron votos en la última gala, pero los números que reunieron fueron menores e insuficientes para pasar a los posibles eliminados. El único en recibir tres votos fue Martín. Quedaron con dos nominaciones Divina Gloria y Eduardo. Por último, nueve jugadores quedaron con un voto cada uno: Cinzia, Juanicar, Lola, Mavinga, Titi, Nazareno, Nick, Yipio y Zunino.

