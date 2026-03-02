Danelik, la tucumana de Gran Hermano, habló de su hermana menor y su dura historia familiar

Pasaron, por lo menos, cuatro años en que Danelik Galazán intentó, en cada edición de “Gran Hermano”, ingresar a la casa más famosa del país. Sus millones de seguidores la acompañaron desde sus inicios y vieron pasar al menos tres intentos frustrados de la influencer. Así como acompañaron su crecimiento en redes, también fueron partícipes de su historia personal, una parte de la tiktoker poco conocida para las audiencias de la televisión hasta ahora.
Con el correr de las galas, Danelik se dará a conocer cada vez más. Pero en los últimos días, en una ronda de intercambios, la tucumana contó una parte muy íntima de su vida. Es que Danelik, que es de Juan Bautista Alberdi, creció en un entorno de bajos recursos y, gracias a su humor y su picardía para expresarse y hacerse escuchar, logró escalar desde lo más bajo para hacerse un lugar en el mundo.
Danelik contó sus duros orígenes en “Gran Hermano”
Desde pequeña, una de las figuras más repetidas en los videos de TikTok es Leyla, su hermana menor y con quien tiene un fuerte vínculo afectivo. La propia influencer contó que, siempre que puede, intenta cumplir los sueños de su hermana. El año pasado, el video en el que mostró la sorpresa que le dio a Leyla al regalarle un celular se convirtió en uno de sus videos con más visualizaciones.
Como no podía ocultar la que es, tal vez, la parte más importante de su vida, Danelik habló en la casa sobre sus inicios y la relación que mantiene con Leyla. “Vengo de una familia muy humilde, tengo a mis papás separados, desde muy chica se separaron. Entonces me tocó a mí tener la responsabilidad de mi hermanita. Eso me hizo trabajar un montón”, reveló.
Para lograr algunos ingresos, Danelik empezó a vender ropa en ferias de segunda mano y a hacer postres por encargo. “Todo lo que podía hacer dinero, lo hacía. No es que pasábamos hambre ni nada, pero yo tenía otras aspiraciones y quería más. Por eso la vida me puso donde estoy hoy”, reflexionó.
“Gran Hermano”: Danelik habló de su hermana menor
La charla la llevó inevitablemente a hablar de la menor de las Galazán. “Todo lo que no pudo tener ella, yo se lo doy todo”, dijo sobre Leyla. Es que la influencer se hace presente para su hermana siempre que puede, incluso en lo que refiere a asuntos académicos. “Cuando era chiquita, me acuerdo que iba a los actos del jardín, porque bueno… padres separados”, dijo para explicar el asunto y sus compañeros la entendieron.
Después se refirió a sus progenitores y dijo que realmente no estaban demasiado ordenados en su vida afectiva. “Estaban en una. Cada uno hacía su vida, tratando… no sé qué trataban de hacer. Yo siento que tomé la responsabilidad de mi hermanita, hasta el día de hoy trato de cuidarla como a una hija”, dijo charlando en la mesa.