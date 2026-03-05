Secciones
Qué pasa si tomás té de orégano todos los días: beneficios y advertencias de los expertos

Una bebida que otorga numerosos beneficios, pero puede ocasionar algunos problemas si se consume de manera indebida.

Té de orégano: qué pasa si tomo todos los días y a qué se debe prestar atención. (Foto: iStock)
Hace 2 Hs

El orégano es el condimento por excelencia para saborear alimentos y recetas que a diario ponemos sobre nuestra mesa. En este marco, algunas de sus propiedades otorgan numerosos beneficios a nuestro organismo, sin embargo, los profesionales de la salud exhortan a tener cuidado con la forma y cantidad de consumo para evitar consecuencias.

En Internet existen muchos artículos que recomiendan tomar té de orégano casi a diario para combatir distintos malestares. Sin embargo, para la medicina, los efectos positivos del orégano disociado de las comidas son pocos y desaconsejan su ingesta en solitario.

Cuáles son los beneficios que puede propiciar el té de orégano

Una revisión científica publicada en el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, analizó las propiedades antimicrobianas, analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes, concluyendo que el té de orégano podría ser beneficioso para la salud gastrointestinal. Aunque advierte que se necesitarán estudios futuros para determinar todo su potencial en este y otros aspectos.

Pariente de la mejorana, es más probable también que el orégano tenga efectos relajantes, al igual que otros tés de hierbas. Además, podría contribuir a disminuir las molestias digestivas, como la acidez y el reflujo, además de evitar el estreñimiento.

El portal Tua Saúde explica que, para preparar esta infusión, se pueden usar tanto hojas frescas como deshidratadas. Esta es la sencilla receta que propone de té de orégano:

- Hervir una taza de agua hasta el punto de ebullición.

- Apagar el fuego y agregar una cucharada de orégano fresco picado o seco molido.

- Mezclar bien y dejar reposar unos 10 minutos.

- Retirar, colar en una taza y beber tibio.

- Se puede endulzar con media cucharadita de miel y agregarle también jugo de limón, a gusto.

Al igual que la mejorana, el té de orégano puede tener efectos relajantes. (Foto: Clarín.) Al igual que la mejorana, el té de orégano puede tener efectos relajantes. (Foto: Clarín.)

Té de orégano: a qué debemos prestar atención con su consumo

El orégano (Origanum vulgare), según Medline Plus, sitio de los NHS, o Servicios Nacionales de Salud de Estados Unidos, “tiene pocos beneficios para la salud” y su ingesta totalmente inocua siempre es como condimento de los alimentos.

El mismo sitio indica que sus sustancias químicas podrían ayudar a facilitar la digestión, eliminar algunas bacterias y virus y hasta aliviar la tos. Agrega que no existen evidencias científicas de su éxito a la hora de curar heridas y tratar infecciones parasitarias.

La hoja y el aceite de orégano son seguros al ser ingeridos como condimento. Pero advierte que no hay suficiente información confiable para saber si es conveniente su uso en cantidades mayores que las que se encuentran en los alimentos.

Incluso, la infusión o el agua de orégano podría causar malestar estomacal, como efecto secundario, un aborto espontáneo en mujeres embarazadas y tampoco es aconsejable durante el período de lactancia.

Por su parte, quienes han sido sometidos a una cirugía, deberían dejar de tomarlo dos semanas antes de la operación ya que grandes dosis de orégano aumentan el riesgo de sufrir una hemorragia, indica el sitio Semana.

Como el orégano podría reducir los niveles de azúcar en sangre, no conviene tomarlo junto con medicamentos para la diabetes. Tampoco junto con remedios que retardan la coagulación de la sangre, porque aumentaría el riesgo de sufrir hematomas y sangrado.

