Estados Unidos afirma que desactivó un atentado iraní contra Trump

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que la operación se llevó a cabo, aunque evitó revelar la identidad del funcionario. Según explicó, se trataba del líder de la unidad que habría intentado atentar contra Trump. Recordó además que en 2024 el Departamento de Justicia había acusado a un ciudadano iraní por un supuesto plan ordenado por la Guardia Revolucionaria cuando el mandatario aún era presidente electo. El anuncio refuerza el mensaje de Washington de que responderá con firmeza ante cualquier amenaza directa contra su liderazgo político.