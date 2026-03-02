Alemania, Francia y Reino Unido, dispuestos a tomar “acciones defensivas” en Medio Oriente

BERLÍN, Alemania.- Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo y “destruir” las capacidades militares de la República Islámica.
Los tres países europeos se declararon “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.
“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones”, afirmaron los países en un comunicado conjunto.
Plazos
El presidente estadounidense, Donald Trump, aventuró en una entrevista con el “Daily Mail” que la guerra durará cuatro semanas, aunque antes había dicho a otro medio que los nuevos líderes iraníes le han pedido negociar.
La primera ayuda concreta llegó de parte del Reino Unido, que aceptó que Estados Unidos use sus bases para lanzar ataques defensivos destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.
El primer ministro Keir Starmer precisó que su país no participará en ataques ofensivos. “Irán está aplicando una estrategia de tierra quemada, por lo que apoyamos la autodefensa colectiva de nuestros aliados y nuestro pueblo en la región”, indicó el primer ministro.
Starmer añadió que la decisión de que el Reino Unido no participara en los ataques contra Irán fue deliberada, ya que su país cree que “la mejor manera de avanzar para la región y para el mundo es una solución negociada”.