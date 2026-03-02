Secciones
Mundo

Alemania, Francia y Reino Unido, dispuestos a tomar “acciones defensivas” en Medio Oriente

El primer ministro británico autorizó que Estados Unidos use sus bases para lanzar ataques.

POSTURA. El primer ministro británico, Keir Starmer, precisó que su país no participará en ataques ofensivos. POSTURA. El primer ministro británico, Keir Starmer, precisó que su país no participará en ataques ofensivos.
Hace 3 Hs

BERLÍN, Alemania.- Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo y “destruir” las capacidades militares de la República Islámica.

Los tres países europeos se declararon “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones”, afirmaron los países en un comunicado conjunto.

Plazos

El presidente estadounidense, Donald Trump, aventuró en una entrevista con el “Daily Mail” que la guerra durará cuatro semanas, aunque antes había dicho a otro medio que los nuevos líderes iraníes le han pedido negociar.

La primera ayuda concreta llegó de parte del Reino Unido, que aceptó que Estados Unidos use sus bases para lanzar ataques defensivos destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina de Irán

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina de Irán

El primer ministro Keir Starmer precisó que su país no participará en ataques ofensivos. “Irán está aplicando una estrategia de tierra quemada, por lo que apoyamos la autodefensa colectiva de nuestros aliados y nuestro pueblo en la región”, indicó el primer ministro.

Starmer añadió que la decisión de que el Reino Unido no participara en los ataques contra Irán fue deliberada, ya que su país cree que “la mejor manera de avanzar para la región y para el mundo es una solución negociada”.

Temas Estados Unidos de AméricaIsraelReino UnidoAlemaniaFranciaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla
1

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”
2

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”

La tragedia personal que inspiró Hamlet
3

La tragedia personal que inspiró Hamlet

Un drama shakesperiano situado en Miami
4

Un drama shakesperiano situado en Miami

5

Una teoría posible de la lectura

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra
6

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Más Noticias
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Un drama shakesperiano situado en Miami

Un drama shakesperiano situado en Miami

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Comentarios