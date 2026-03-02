Secciones
Política

Boleto gratuito estudiantil: Aetat anunció un beneficio para las líneas del interior

La Capital prosigue con el operativo de entrega de las tarjetas del programa SUBEM.

Boleto gratuito estudiantil: Aetat anunció un beneficio para las líneas del interior
Hace 1 Hs

En la previa al inicio del ciclo lectivo 2026, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) anunció un beneficio para los alumnos que utilizan las líneas de jurisdicción provincial.

Hasta el 31 de marzo, "los estudiantes de nivel primario y secundario, tanto de escuelas estatales provinciales y parroquiales, gozarán del boleto gratuito estudiantil, siempre que el estudiante viaje uniformado y/o presentando el certificado de alumno regular 2026", consignó la entidad a través de un comunicado.

El beneficio abarca desde la Línea 100 hasta la 142, y a todas las líneas rurales que cubren el interior de la provincia, aclaró Aetat.

De todos modos, la asociación empresaria recomendó realizar la inscripción durante los primeros 20 días de marzo, de forma online, a través del sitio www.boletoestudiantiltuc.com.ar.

En ese sentido, se aclaró que "a partir del 1 de abril sólo podrán viajar gratis quienes tengan la tarjeta Independencia habilitada y/o posean troqueles en líneas rurales".

En la Capital: para acceder al programa SUBEM

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán comunicó que prosigue con el operativo de entrega de las tarjetas del programa SUBEM, que en 2026 beneficiará a más de 40.000 estudiantes de nivel primario y secundario que residen y asisten a establecimientos públicos de la Capital.

Durante el nuevo ciclo lectivo, los alumnos volverán a acceder al beneficio del Boleto Educativo Municipal (BEM), que les permitirá viajar de manera gratuita en las líneas urbanas de ómnibus (de la 1 a la 19) para asistir a clases.

El trámite se realiza en el horario de 8 a 18, en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1.270.
En la primera semana de marzo, la distribución de la tarjeta del programa SUBEM se realizará de acuerdo al siguiente cronograma, por orden alfabético:

· Lunes 2 de marzo: apellidos que comienzan con A, B y C

· Martes 3 de marzo: D, E, F y G

· Miércoles 4 de marzo: H, I, J, K, L y M

· Jueves 5 de marzo: N, Ñ, O, P y Q.

·  Viernes 6 de marzo: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

"En caso de no poder asistir en los días mencionados, la entrega continuará las semanas posteriores siguiendo el mismo orden alfabético", se comunicó desde la Intendencia que conduce Rossana Chahla.

Temas TucumánAsociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
UPD en Tucumán: la Policía identificó los puntos de concentración y reforzará la vigilancia en las escuelas

"UPD en Tucumán": la Policía identificó los puntos de concentración y reforzará la vigilancia en las escuelas

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia a raíz del paro

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia a raíz del paro

Lo más popular
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
1

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela
2

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán
3

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

Varios Jaldos fueron a la asamblea
4

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital
5

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años
6

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Más Noticias
El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Equilibrio, diálogo y reforma: las tres claves del discurso de Osvaldo Jaldo

Equilibrio, diálogo y reforma: las tres claves del discurso de Osvaldo Jaldo

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Comentarios