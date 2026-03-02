Boleto gratuito estudiantil: Aetat anunció un beneficio para las líneas del interior

En la previa al inicio del ciclo lectivo 2026, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) anunció un beneficio para los alumnos que utilizan las líneas de jurisdicción provincial.
Hasta el 31 de marzo, "los estudiantes de nivel primario y secundario, tanto de escuelas estatales provinciales y parroquiales, gozarán del boleto gratuito estudiantil, siempre que el estudiante viaje uniformado y/o presentando el certificado de alumno regular 2026", consignó la entidad a través de un comunicado.
El beneficio abarca desde la Línea 100 hasta la 142, y a todas las líneas rurales que cubren el interior de la provincia, aclaró Aetat.
De todos modos, la asociación empresaria recomendó realizar la inscripción durante los primeros 20 días de marzo, de forma online, a través del sitio www.boletoestudiantiltuc.com.ar.
En ese sentido, se aclaró que "a partir del 1 de abril sólo podrán viajar gratis quienes tengan la tarjeta Independencia habilitada y/o posean troqueles en líneas rurales".
En la Capital: para acceder al programa SUBEM
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán comunicó que prosigue con el operativo de entrega de las tarjetas del programa SUBEM, que en 2026 beneficiará a más de 40.000 estudiantes de nivel primario y secundario que residen y asisten a establecimientos públicos de la Capital.
Durante el nuevo ciclo lectivo, los alumnos volverán a acceder al beneficio del Boleto Educativo Municipal (BEM), que les permitirá viajar de manera gratuita en las líneas urbanas de ómnibus (de la 1 a la 19) para asistir a clases.
El trámite se realiza en el horario de 8 a 18, en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1.270.
En la primera semana de marzo, la distribución de la tarjeta del programa SUBEM se realizará de acuerdo al siguiente cronograma, por orden alfabético:
· Lunes 2 de marzo: apellidos que comienzan con A, B y C
· Martes 3 de marzo: D, E, F y G
· Miércoles 4 de marzo: H, I, J, K, L y M
· Jueves 5 de marzo: N, Ñ, O, P y Q.
· Viernes 6 de marzo: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
"En caso de no poder asistir en los días mencionados, la entrega continuará las semanas posteriores siguiendo el mismo orden alfabético", se comunicó desde la Intendencia que conduce Rossana Chahla.