En el barro: la acusada por narcotráfico que sueña con la ficción mientras enfrenta un juicio

“Llevo casi un año callada por miedo a todo y porque todavía sigo en preventiva”, descargó Oliva en una de sus publicaciones, donde relató sufrir ataques de ansiedad que la habrían llevado a la internación. En un intento por despegarse de la carátula judicial, fue contundente: “¡Soy mamá, tengo apenas 23 años! Y aclaro una cosa: modelo no soy, narcotraficante no soy, solo pido respeto”. Oliva cuestionó la exposición de su imagen, reclamando por qué no se muestran las caras de los otros involucrados y sentenció: “Nunca jamás me encontraron droga... hay un límite y hasta acá llegué”.