España rechaza las aseveraciones de Trump sobre su rol frente al conflicto en Medio Oriente

MADRID, España.- Reivindicando su rechazo a la quiebra de un derecho internacional “que protege especialmente a la población civil”, el gobierno español negó cualquier intención de colaborar militarmente con Washington en los ataques a Irán, pese a las amenazas de Donald Trump, y después de que la Casa Blanca anunciara un cambio de posición del páís ibérico.
“Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio”, afirmó anoche a la radio Cadena Ser el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reiterando la negativa de permitir a Estados Unidos usar bases españolas para atacar Irán. Albares respondió así a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sembró la duda momentos antes al afirmar que “en las últimas horas” España había “acordado cooperar con el ejército estadounidense”.
“Nuestra posición sobre el uso de las bases sobre la guerra en Medio Oriente (...) no ha cambiado en absoluto”, subrayó Albares.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, señaló: “La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.
“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, agregó.
El martes, desde la Casa Blanca, Trump reaccionó irritado ante la decisión española de no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur del país, acusando a España de comportarse como un “aliado terrible” y amenazando con suspender el comercio entre ambos países.
Este enfrentamiento entre Sánchez y Estados Unidos se añade al que había por la negativa española a gastar un 5% de su PIB en defensa, como reclama Trump a los aliados de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), y a los numerosos roces que tuvo con Israel durante su ofensiva en Gaza.
El ministro de Relaciones Exteriores israelí aprovechó que Irán elogió la posición de Sánchez para preguntarse si “eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia”, en un mensaje en la red social X.
Irán volvió a agradecer este miércoles a España que se oponga a la guerra y alabó su “conducta responsable”, en un mensaje en X del presidente Masoud Pezeshkian.
Mensajes de apoyo
A pesar de las dificultades para adoptar una posición común europea frente a los ataques contra Irán, los intentos de intimidación de Trump le han valido al jefe del Gobierno español muestras de apoyo de sus homólogos europeos, como el francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El martes, el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, sentado junto a Trump, permaneció en silencio ante la andanada del estadounidense, algo que causó “sorpresa” a las autoridades españolas, indicó el canciller Albares.
El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, intentó después corregir la incomoda situación, diciendo que Merz “dejó claro que Europa presenta un frente unido en cuestiones comerciales y que se opone firmemente a las amenazas de aranceles u otras medidas punitivas”.
En el plano interno, la posición de Sánchez conecta con su electorado de izquierda, a un año, como mucho, de las elecciones generales y en momentos en que se ve afectado por varios escándalos de corrupción en su entorno.
Con su “No a la guerra” de ayer, Sánchez recupera el eslogan de las grandes manifestaciones que hubo en España contra la invasión de Irak en 2003, en la que el entonces gobierno del conservador José María Aznar (Partido Popular) se alineó activamente con Estados Unidos.
Muchos españoles culparon a aquella implicación española de los atentados yihadistas de marzo de 2004, que dejaron 192 muertos y llevaron a los socialistas al poder en las elecciones que se celebraron tres días después.