Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Educación

Becas internacionales para mujeres en 2026: del arte a los negocios, más allá de la tecnología

Reino Unido, Estados Unidos, España y América Latina ofrecen programas que cubren matrícula, manutención y hasta pasajes. Un repaso por convocatorias clave para este año.

DEL AULA AL MUNDO. Desde fondos históricos creados hace más de un siglo hasta planes de cooperación internacional, estas becas apuntan a impulsar la formación de mujeres en distintas áreas. / UNSPLASH DEL AULA AL MUNDO. Desde fondos históricos creados hace más de un siglo hasta planes de cooperación internacional, estas becas apuntan a impulsar la formación de mujeres en distintas áreas. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

Cada año, miles de jóvenes buscan financiamiento para continuar su formación académica. En 2026, varias convocatorias de becas internacionales vuelven a abrir con un foco claro: impulsar la educación de mujeres en distintas áreas, desde humanidades hasta salud, negocios y comunicación.

Las opciones incluyen programas con cobertura total y otros con apoyos parciales. En la mayoría de los casos, se requiere título universitario, buen nivel de inglés y un proyecto académico sólido.

Algunas becas para mujeres en 2026

1. AAUW: apoyo histórico en Estados Unidos

Las AAUW International Fellowships financian estudios de posgrado e investigación en Estados Unidos para mujeres de todo el mundo. El monto varía entre USD 20.000 y 25.000, según el nivel de estudios. La convocatoria suele abrir entre agosto y septiembre. El programa funciona desde 1917 y ha respaldado a miles de profesionales que luego ocuparon cargos clave en educación, política y cultura.

2. Chevening: liderazgo con sello británico

El gobierno del Reino Unido impulsa las becas Chevening, que financian maestrías de un año en universidades británicas. Incluyen matrícula completa, manutención mensual y pasajes. La inscripción abre entre agosto y noviembre. Se priorizan perfiles con trayectoria, compromiso social y capacidad de liderazgo.

3. P.E.O. International Peace Scholarship

El programa de P.E.O. International otorga hasta USD 12.500 para mujeres que deseen cursar posgrados en Estados Unidos o Canadá. Está orientado a estudiantes internacionales y apunta a proyectos con impacto social. La convocatoria suele abrir entre septiembre y diciembre.

4. Women Scholarship for International Students

La plataforma Educations.com ofrece una beca anual de hasta USD 5.000 para mujeres que planean estudiar licenciatura o posgrado en el extranjero. Aplica a distintas áreas y nacionalidades. Generalmente abre en mayo o junio.

5. Fundación Carolina

Las becas de la Fundación Carolina permiten cursar maestrías y doctorados en España en múltiples disciplinas, incluidas ciencias sociales, arte, economía y educación. Aunque no son exclusivas para mujeres, cada edición registra una alta participación femenina de América Latina. Las convocatorias suelen publicarse a comienzos del año.

6. OEA: cooperación académica regional

La Organización de los Estados Americanos (OEA) gestiona becas académicas y el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), con opciones en universidades del continente. Cubren total o parcialmente matrícula y otros gastos. Las fechas dependen de cada convenio.

Qué tener en cuenta antes de postular

La mayoría de estos programas solicita:

- Título universitario previo (para maestrías).

- Certificado de idioma.

- Cartas de recomendación.

- Ensayo o carta de motivación.

- Plan de estudios o proyecto

Revisar los requisitos específicos y preparar la documentación con anticipación puede marcar la diferencia.

Acceder a una beca internacional implica mucho más que cubrir gastos. Supone ampliar redes, conocer otros sistemas educativos y fortalecer el perfil profesional.

Para muchas argentinas, 2026 puede ser el año de dar ese salto. Las oportunidades existen y abarcan mucho más que tecnología: incluyen cultura, educación, políticas públicas, salud y gestión. La clave está en animarse a postular.

