Becas internacionales para mujeres en 2026: del arte a los negocios, más allá de la tecnología

Las AAUW International Fellowships financian estudios de posgrado e investigación en Estados Unidos para mujeres de todo el mundo. El monto varía entre USD 20.000 y 25.000, según el nivel de estudios. La convocatoria suele abrir entre agosto y septiembre. El programa funciona desde 1917 y ha respaldado a miles de profesionales que luego ocuparon cargos clave en educación, política y cultura.