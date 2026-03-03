Becas internacionales para mujeres en 2026: del arte a los negocios, más allá de la tecnología

Cada año, miles de jóvenes buscan financiamiento para continuar su formación académica. En 2026, varias convocatorias de becas internacionales vuelven a abrir con un foco claro: impulsar la educación de mujeres en distintas áreas, desde humanidades hasta salud, negocios y comunicación.
Las opciones incluyen programas con cobertura total y otros con apoyos parciales. En la mayoría de los casos, se requiere título universitario, buen nivel de inglés y un proyecto académico sólido.
Algunas becas para mujeres en 2026
1. AAUW: apoyo histórico en Estados Unidos
Las AAUW International Fellowships financian estudios de posgrado e investigación en Estados Unidos para mujeres de todo el mundo. El monto varía entre USD 20.000 y 25.000, según el nivel de estudios. La convocatoria suele abrir entre agosto y septiembre. El programa funciona desde 1917 y ha respaldado a miles de profesionales que luego ocuparon cargos clave en educación, política y cultura.
2. Chevening: liderazgo con sello británico
El gobierno del Reino Unido impulsa las becas Chevening, que financian maestrías de un año en universidades británicas. Incluyen matrícula completa, manutención mensual y pasajes. La inscripción abre entre agosto y noviembre. Se priorizan perfiles con trayectoria, compromiso social y capacidad de liderazgo.
3. P.E.O. International Peace Scholarship
El programa de P.E.O. International otorga hasta USD 12.500 para mujeres que deseen cursar posgrados en Estados Unidos o Canadá. Está orientado a estudiantes internacionales y apunta a proyectos con impacto social. La convocatoria suele abrir entre septiembre y diciembre.
4. Women Scholarship for International Students
La plataforma Educations.com ofrece una beca anual de hasta USD 5.000 para mujeres que planean estudiar licenciatura o posgrado en el extranjero. Aplica a distintas áreas y nacionalidades. Generalmente abre en mayo o junio.
5. Fundación Carolina
Las becas de la Fundación Carolina permiten cursar maestrías y doctorados en España en múltiples disciplinas, incluidas ciencias sociales, arte, economía y educación. Aunque no son exclusivas para mujeres, cada edición registra una alta participación femenina de América Latina. Las convocatorias suelen publicarse a comienzos del año.
6. OEA: cooperación académica regional
La Organización de los Estados Americanos (OEA) gestiona becas académicas y el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), con opciones en universidades del continente. Cubren total o parcialmente matrícula y otros gastos. Las fechas dependen de cada convenio.
Qué tener en cuenta antes de postular
La mayoría de estos programas solicita:
- Título universitario previo (para maestrías).
- Certificado de idioma.
- Cartas de recomendación.
- Ensayo o carta de motivación.
- Plan de estudios o proyecto
Revisar los requisitos específicos y preparar la documentación con anticipación puede marcar la diferencia.
Acceder a una beca internacional implica mucho más que cubrir gastos. Supone ampliar redes, conocer otros sistemas educativos y fortalecer el perfil profesional.
Para muchas argentinas, 2026 puede ser el año de dar ese salto. Las oportunidades existen y abarcan mucho más que tecnología: incluyen cultura, educación, políticas públicas, salud y gestión. La clave está en animarse a postular.