Catherine Fulop se sinceró sobre la salud de su madre mientras acompaña a Oriana Sabatini antes del parto

Catherine Fulop se mostró profundamente conmovida y sincera sobre la situación de salud de su madre Cleo mientras acompaña a su hija Oriana Sabatini, a días del nacimiento de su nieta en Italia.
La publicación viral de Catherine Fulop
La actriz compartió en sus redes sociales una emotiva foto junto a Oriana Sabatini, quien está en la recta final de su embarazo, junto a un mensaje que combinó alegría y preocupación. En la imagen se la ve junto a su hija, sonriendo y señalando la pancita de Oriana, que espera su primer hijo con el futbolista Paulo Dybala.
Mensaje emotivo
Catherine escribió:
“La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida y el corazón en Venezuela con mi madrecita santa”, reflejando la tensión entre la felicidad de convertirse en abuela y la angustia por la salud de su mamá.
En otra historia, agregó:
“Cleo te amo, Dios sabe lo que hace”, mostrando fe en medio de la incertidumbre.
¿Qué le pasó a la madre de Catherine Fulop?
Catherine también explicó en sus redes la delicada situación de su madre, Cleo, quien vive en Venezuela. Según detalló, tras una caída comenzó a experimentar dificultades para caminar, y los médicos diagnosticaron una súper artrosis que requería cirugía.
Tras una operación, Cleo sufrió una luxación de cadera, complicaciones que incluyeron una pérdida de sangre y transfusión, y actualmente permanece postrada en cama mientras se espera que la articulación sane.
Catherine reflexionó sobre la situación:
“Toda esa preocupación más la preocupación de dejar mi casa, la alegría que viene mi nieta y todo lo de Venezuela. Yo estoy para bajarle dos cambios a la vida”, señalando cómo estos momentos de alegría y angustia se entrelazan en su vida actual.
El apoyo familiar en Italia
Mientras tanto, la familia de Oriana viajó a Roma para acompañarla en el último tramo de su embarazo. Catherine y otros familiares compartieron imágenes del reencuentro, celebrando la próxima llegada de la bebé y apoyando a Oriana en este momento tan especial.