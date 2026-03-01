Catherine Fulop se sinceró sobre la salud de su madre mientras acompaña a Oriana Sabatini antes del parto

La publicación viral de Catherine Fulop

La actriz compartió en sus redes sociales una emotiva foto junto a Oriana Sabatini, quien está en la recta final de su embarazo, junto a un mensaje que combinó alegría y preocupación. En la imagen se la ve junto a su hija, sonriendo y señalando la pancita de Oriana, que espera su primer hijo con el futbolista Paulo Dybala.