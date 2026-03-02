Lejos de las pasarelas y la televisión, el exitoso negocio de Claudia Albertario en Miami

Lejos de las luces de los estudios y de las pasarelas, Claudia Albertario encontró en Miami una nueva oportunidad profesional. A más de una década de su mudanza desde Argentina, la modelo y actriz construyó una sólida carrera en el competitivo mercado inmobiliario de Estados Unidos.
Su presente laboral está marcado por el negocio de bienes raíces, un rubro exigente en el que logró posicionarse gracias a su capacidad de comunicación, carisma y conocimiento del mercado local.
De la televisión argentina al mercado inmobiliario en Miami
Instalada en Miami desde 2012, Albertario dio un giro significativo a su carrera. Acostumbrada al ritmo del espectáculo en Buenos Aires, decidió reinventarse profesionalmente tras radicarse en La Florida junto a su entonces pareja, Jerónimo Valdivia, y sus hijos, Simona y Dante.
En un entorno completamente distinto al que conocía, comenzó a explorar nuevas oportunidades laborales hasta encontrar en el sector inmobiliario un camino con proyección. Desde entonces, se dedica a la compra, venta y alquiler de propiedades en una de las ciudades más dinámicas y atractivas para inversores de todo el mundo.
El exitoso negocio inmobiliario de Claudia Albertario en Estados Unidos
El trabajo de Claudia Albertario se centra en asesorar a clientes que buscan mudarse a Miami o invertir en bienes raíces. Su tarea incluye acompañamiento integral en cada etapa del proceso: desde la búsqueda de la propiedad ideal hasta el cierre de la operación.
El mercado inmobiliario en Miami se caracteriza por su alta demanda, tanto de residentes locales como de compradores internacionales. En ese contexto competitivo, la exmodelo logró consolidarse gracias a su compromiso, dedicación y una atención personalizada que se convirtió en su sello profesional.
Este emprendimiento no solo le permitió estabilidad económica, sino también construir una nueva identidad laboral, alejada del mundo del espectáculo que la hizo conocida en Argentina.
Vida personal y equilibrio familiar
Además de su faceta empresarial, Claudia Albertario mantiene un rol activo como madre. Sus hijos, Simona y Dante, ocupan un lugar central en su vida en Estados Unidos. La empresaria combina su trabajo en el sector inmobiliario con la crianza y el acompañamiento cotidiano, logrando un equilibrio entre lo profesional y lo personal.
Miami no solo se convirtió en el escenario de su crecimiento laboral, sino también en el espacio donde consolidó su proyecto de vida.
Un vínculo que no se cortó con el espectáculo
Aunque hoy su principal actividad está vinculada a los bienes raíces, Albertario no se desvinculó por completo del mundo artístico. En los últimos años participó en proyectos relacionados con la conducción y el entretenimiento, manteniendo el contacto con el público que la acompañó desde sus primeros pasos en la televisión argentina.
Incluso fue nominada al Martín Fierro Latino, un reconocimiento que refleja su permanencia y vigencia más allá del cambio de país y de rubro.
Claudia Albertario hoy: reinvención y éxito en Miami
A más de diez años de su partida de Argentina, Claudia Albertario supo reinventarse en un mercado desafiante como el inmobiliario en Estados Unidos. Su experiencia pública, su capacidad de negociación y su cercanía con los clientes fueron claves para consolidar este nuevo capítulo.
Hoy, su nombre se asocia tanto a su trayectoria en la televisión como al éxito de su negocio en Miami, demostrando que es posible reinventarse profesionalmente y construir una segunda carrera lejos del lugar donde comenzó la primera.