"Somos Más": Emilia Mernes y Carlos Vives lanzan el himno del Mundial 2026

El ritmo mundialista ya se siente en la cancha. Este martes 3 de marzo, a exactamente 100 días del puntapié inicial, se presentó de forma oficial "Somos Más", la canción que musicalizará el Mundial de fútbol 2026. Con una fuerte impronta latina, la argentina Emilia Mernes se une a leyendas como Carlos Vives y Wisin, sumando el fenómeno joven de Xavi para un hit que busca unir a todo el continente.
La canción ya se había dado a conocer el pasado octubre en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, y ahora se lanzó formalmente en plataformas con su videoclip.
Un cruce generacional con ADN rioplatense y caribeño
La elección de los artistas no fue casual. La FIFA y las cadenas oficiales buscaron representar la diversidad de las tres sedes. Mientras que Carlos Vives aporta el color del vallenato y Wisin el pulso del reggaetón de la vieja escuela, nuestra Emilia Mernes le da el toque pop urbano que domina los rankings globales. "Es un orgullo representar a la Argentina en este evento", declaró la entrerriana durante el lanzamiento.
El videoclip, grabado entre Miami y Ciudad de México, muestra un despliegue visual impactante con banderas de las 48 selecciones participantes. La letra hace hincapié en la superación y el encuentro cultural, alejándose de la competencia pura para enfocarse en la fiesta de las tribunas. "Hoy no es un día cualquiera, vas a la cancha", reza una de las estrofas que ya se volvió viral.
El impacto en las plataformas y el legado del "Waka Waka"
A pocas horas de su estreno, "Somos Más" ya escaló a los primeros puestos de tendencias en YouTube y Spotify. Aunque la FIFA suele presentar varios temas (como sucedió en Qatar), esta colaboración se perfila como el himno principal para el público hispanohablante. La producción estuvo a cargo de Andrés Castro, buscando ese equilibrio entre el sonido de estadio y el hit radial.
Con este lanzamiento, se inicia la cuenta regresiva final para el 11 de junio. La canción no solo sonará en las aperturas de las transmisiones, sino que será el eje de los Fan Festivals en las 16 ciudades sede. Los artistas ya confirmaron que realizarán una presentación en vivo durante la ceremonia inaugural en el mítico Estadio Azteca.
Somos Más: la canción del Mundial 2026
La nueva canción del Mundial 2026 se llama "Somos Más" y es interpretada por Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi. Fue presentada oficialmente el 3 de marzo de 2026, coincidiendo con la cuenta regresiva de 100 días para el torneo. El tema combina ritmos urbanos, pop y vallenato, y será la cortina principal de las transmisiones televisivas y los eventos oficiales en las 16 sedes de Estados Unidos, México y Canadá.