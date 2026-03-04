"Somos Más": Emilia Mernes y Carlos Vives lanzan el himno del Mundial 2026

El ritmo mundialista ya se siente en la cancha. Este martes 3 de marzo, a exactamente 100 días del puntapié inicial, se presentó de forma oficial "Somos Más", la canción que musicalizará el Mundial de fútbol 2026. Con una fuerte impronta latina, la argentina Emilia Mernes se une a leyendas como Carlos Vives y Wisin, sumando el fenómeno joven de Xavi para un hit que busca unir a todo el continente.