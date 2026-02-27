Secciones
EspectáculosFamosos

El conmovedor mensaje de Esmeralda Mitre tras la muerte de su ex marido Darío Lopérfido

La actriz compartió dos fotos junto a un escrito que emocionó a sus seguidores.

EN REDES. Esmeralda Mitre compartió un emotivo mensaje para despedir a su ex esposo. EN REDES. Esmeralda Mitre compartió un emotivo mensaje para despedir a su ex esposo.
Hace 2 Hs

La muerte de Darío Lopérfido este viernes generó una profunda conmoción en el ámbito político. El ex secretario de Cultura y ex director del Teatro Colón había sido diagnosticado con ELA. En los últimos meses, su estado de salud se había deteriorado de manera acelerada, lo que mantenía en vilo a su entorno más cercano. 

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosas figuras lo despidieron en redes sociales. Entre ellas estuvo su ex pareja, Esmeralda Mitre, quien le dedicó un emotivo mensaje.  

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

La actriz compartió dos fotos junto a un escrito que conmovió a sus seguidores: “Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos”.

“Darío, que Dios te tenga en la gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en paz”, agregó.

Sus palabras reflejaron el afecto que mantuvieron más allá de la separación. Lopérfido y Mitre estuvieron casados entre 2014 y 2018, año en que anunciaron su ruptura. Sin embargo, la actriz dejó en claro que el cariño perduró en el tiempo, algo que quedó plasmado en la sentida despedida.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán
1

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
2

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
3

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo
4

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
5

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Comentarios