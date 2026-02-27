El conmovedor mensaje de Esmeralda Mitre tras la muerte de su ex marido Darío Lopérfido

La muerte de Darío Lopérfido este viernes generó una profunda conmoción en el ámbito político. El ex secretario de Cultura y ex director del Teatro Colón había sido diagnosticado con ELA. En los últimos meses, su estado de salud se había deteriorado de manera acelerada, lo que mantenía en vilo a su entorno más cercano.
La actriz compartió dos fotos junto a un escrito que conmovió a sus seguidores: “Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos”.
“Darío, que Dios te tenga en la gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en paz”, agregó.
Sus palabras reflejaron el afecto que mantuvieron más allá de la separación. Lopérfido y Mitre estuvieron casados entre 2014 y 2018, año en que anunciaron su ruptura. Sin embargo, la actriz dejó en claro que el cariño perduró en el tiempo, algo que quedó plasmado en la sentida despedida.