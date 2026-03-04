Renunció Mariano Cúneo Libarona: quién asumirá en el Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó este miércoles su renuncia y el presidente Javier Milei resolvió designar en su lugar a Juan Bautista Mahiques.
La decisión se formalizó tras una reunión en la Casa Rosada y fue confirmada por el Gobierno. Según se informó, el ahora ex funcionario regresará al ámbito privado, mientras que el nuevo titular del área asumirá de inmediato sus funciones.
De acuerdo con fuentes oficiales, el decreto de aceptación de la renuncia y de designación del sucesor será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Mahiques fue elegido para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto atravesado por reformas institucionales y una fuerte exposición política. Desde el Ejecutivo subrayaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.
El cambio se concretó antes del viaje oficial de Milei a Estados Unidos. En la Casa de Gobierno buscaban cerrar la transición sin demoras para evitar cualquier foco de incertidumbre en el frente judicial.
Hasta el momento no se difundieron los motivos formales de la renuncia de Cúneo Libarona, aunque desde el oficialismo señalaron que la decisión fue tomada de común acuerdo. Con la designación ya confirmada, la administración nacional procura enviar una señal de estabilidad en un sector estratégico de su gestión.
Quién es Mahiques
Desde finales de 2019, Mahiques ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que es el jefe de los fiscales porteños. También es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.
Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Uno de los primeros sucesos que indicaron que había un acercamiento entre los Mahiques y los Milei es que el Presidente envió su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para que el Congreso le renovara su cargo en Casación antes de que cumpla 75 años en noviembre.
Juan Bautista tiene un hermano llamado Ignacio que también orbita por el mundo judicial: es fiscal porteño, fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y fue uno de los candidatos que sonó para poder acceder al juzgado federal de Mercedes. Su hermano mayor, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integró el Tribunal de Disciplina de la AFA, consignó Infobae.