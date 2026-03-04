Final de ciclo: Milei recibe a Cúneo Libarona para definir su salida del ministerio de Justicia

Javier Milei citó a Mariano Cúneo Libarona en la Casa Rosada, en un encuentro que marcaría el cierre de su gestión. La reunión ocurre en medio de una fuerte presión interna y versiones cruzadas sobre un recambio inminente en la cartera de Justicia.
El desgaste político del ministro aceleró los tiempos del oficialismo. Mientras el Presidente y Cúneo Libarona se reúnen a puertas cerradas, en los pasillos gubernamentales ya comenzaron a barajarse los nombres de los posibles sucesores para ocupar una silla clave en la estrategia judicial del Gobierno.
Según trascendió, el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques, aparece como principal candidato para sucederlo. En ese esquema, como viceministro asumiría Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei en los tribunales de Comodoro Py.