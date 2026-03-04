Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia: familia judicial, vínculos políticos y respaldo clave de Karina Milei

La foto es una selfie tomada en la Quinta de Olivos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, otro integrante del núcleo cercano a la secretaria general. Allí se ve al Presidente con su mameluco de YPF, al ministro saliente y a Karina Milei. Mahiques no aparece en esa imagen, aunque en la Casa Rosada dan por hecho que no tardará en compartir postales junto a la hermana presidencial, el aval más codiciado en el universo libertario.