Boca busca un refuerzo antes del cierre del mercado de pases y apunta a una figura de Argentinos Juniors

La posibilidad de avanzar por un refuerzo surgió después de que Blondel continuara su carrera en Huracán, lo que habilitó a Boca a realizar otra incorporación antes del cierre del libro de pases, previsto para el 10 de marzo. Con ese escenario, la dirigencia comenzó a moverse para sumar un jugador ofensivo que aporte creatividad en la mitad de la cancha.