Boca busca un refuerzo antes del cierre del mercado de pases y apunta a una figura de Argentinos Juniors

La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme sondeó a Alan Lescano, mediocampista de 24 años.

EN LA MIRA. Alan Lescano volvió a aparecer en el radar de Boca y podría ser el refuerzo que busca Riquelme antes del cierre del mercado.
Hace 21 Min

La dirigencia de Boca mantiene la mirada puesta en el mercado de pases y evalúa sumar un nuevo futbolista antes de que venza el plazo para incorporar. La salida de Lucas Blondel a Huracán abrió un cupo extra y le permite al club buscar una pieza más para reforzar el plantel con vistas a la Copa Libertadores.

El nombre que aparece en el radar es el de Alan Lescano, mediocampista creativo de Argentinos Juniors y uno de los futbolistas del fútbol argentino que más seduce a Juan Román Riquelme.

La posibilidad de avanzar por un refuerzo surgió después de que Blondel continuara su carrera en Huracán, lo que habilitó a Boca a realizar otra incorporación antes del cierre del libro de pases, previsto para el 10 de marzo. Con ese escenario, la dirigencia comenzó a moverse para sumar un jugador ofensivo que aporte creatividad en la mitad de la cancha.

De esta manera, Lescano volvió a aparecer como una alternativa. El volante de 24 años ya había sido vinculado al club a mediados de 2025, durante el Mundial de Clubes, y desde entonces es seguido de cerca por Riquelme.

Según trascendió, desde Boca ya realizaron un sondeo para conocer la situación del futbolista. El contacto se dio poco después de que Argentinos Juniors quedara eliminado de la Copa Libertadores en la fase previa frente a Barcelona de Ecuador, lo que abrió la posibilidad de que el club de La Paternal evalúe alguna transferencia para reducir el costo de su plantel tras quedarse sin competencia internacional.

El valor de mercado de Lescano es elevado para los estándares del fútbol argentino: de acuerdo con Transfermarkt, su cotización ronda los 7,5 millones de euros. De todos modos, Boca analiza el escenario con la intención de sumar un jugador que le dé variantes al equipo en la zona ofensiva.

El mediocampista no es el único nombre que aparece en carpeta. Riquelme también tiene en consideración a Hernán López Muñoz, futbolista surgido de River que tuvo un destacado paso por Godoy Cruz antes de su etapa en la MLS.

