Con Claudio Úbeda en el centro de la escena, Boca visita a Lanús en un duelo "picante"

El propio Úbeda lo reconoce sin dramatizar. “La exigencia acá es todos los días”, explicó en conferencia, intentando sostener una mirada hacia adelante pese a que los resultados todavía no acompañan. El técnico insiste en que aún resta la mitad del torneo y que el equipo tiene margen para mejorar en este sprint final de la fase regular. Sin embargo, la percepción externa marca otra cosa: Boca sigue fuera de la zona de clasificación a los octavos de final y cada fecha empieza a pesar más.