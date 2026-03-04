Los desafíos de Julio César Falcioni en Atlético Tucumán: ordenar al equipo y hacerlo reaccionar

En ataque, el equipo avanzó más de lo que atacó. Hubo centros y aproximaciones, pero pocas situaciones claras que realmente comprometieran al rival. Martín Benítez tuvo su primera titularidad con la intención de ser el conductor ofensivo, aunque la falta de ritmo y la escasa compañía lo condicionaron. La ocasión más clara fue para Renzo Tesuri, que quedó frente al arco en el cierre del primer tiempo, pero no pudo definir con precisión.