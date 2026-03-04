Los desafíos de Julio César Falcioni en Atlético Tucumán: ordenar al equipo y hacerlo reaccionar

Atlético inicia una nueva etapa con la llegada de Julio César Falcioni, pero el punto de partida está lejos de ser cómodo. El equipo atraviesa un momento de dudas futbolísticas y resultados esquivos, con apenas cinco puntos en el Apertura y la obligación de reaccionar en la recta final de la fase inicial si quiere aspirar a la zona de clasificación.
El primer desafío del nuevo entrenador será recuperar una identidad que hoy aparece diluida. En la derrota 0-3 frente a Racing, el equipo mostró señales claras de desorientación. Los volantes pedían la pelota, pero muchas veces no encontraban una continuidad clara en el juego. Kevin Ortiz y Javier Domínguez asumieron protagonismo en la mitad de la cancha, aunque el equipo careció de un plan que ordenara las decisiones cuando la pelota pasaba por sus pies.
La defensa tampoco ofreció mayor seguridad. Atlético pasó de un sistema con cuatro defensores a moverse entre tres y cinco, una duda táctica que terminó exponiendo desajustes. En el primer gol de la “Academia”, Gianluca Ferrari quedó emparejado con Duván Vergara en una situación que reflejó esa descoordinación. El colombiano aprovechó el espacio y abrió un partido que terminaría siendo cuesta arriba.
En ataque, el equipo avanzó más de lo que atacó. Hubo centros y aproximaciones, pero pocas situaciones claras que realmente comprometieran al rival. Martín Benítez tuvo su primera titularidad con la intención de ser el conductor ofensivo, aunque la falta de ritmo y la escasa compañía lo condicionaron. La ocasión más clara fue para Renzo Tesuri, que quedó frente al arco en el cierre del primer tiempo, pero no pudo definir con precisión.
A ese panorama se suma otra preocupación que es la falta de seguridad en el arco. Luis Ingolotti no logró transmitir la misma tranquilidad que mostró Facundo Cambeses del otro lado, una diferencia que se hizo evidente en varios momentos del partido.
Ese escenario explica por qué la dirigencia apostó por Falcioni. El entrenador llega con una idea clara: empezar por la base. Orden, disciplina táctica y fortaleza defensiva son pilares de su método. A lo largo de su carrera, sus equipos se caracterizaron por líneas compactas, equilibrio en la mitad de la cancha y un trabajo minucioso en la pelota parada.
En ese sentido, el primer objetivo será devolverle la estructura a un equipo que hoy parece desorganizado. Achicar espacios, fortalecer el mediocampo y recuperar solidez defensiva aparecen como prioridades inmediatas para comenzar a sumar puntos y recuperar confianza.
El calendario también plantea un escenario determinante. El debut oficial de Falcioni será contra Aldosivi en el Monumental, un partido que aparece como clave para iniciar el proceso con otro ánimo. El conjunto marplatense marcha último en la tabla, con apenas tres puntos, por debajo de Atlético, que se ubica 13° con cinco unidades.
Luego llegará una visita siempre exigente ante Barracas Central, que suele incomodar con su intensidad. Después será el turno de Gimnasia de La Plata en Tucumán, rival con buen presente en el torneo.
En el horizonte cercano también aparece la Copa Argentina. El 25 de marzo, Atlético enfrentará a Sportivo Barracas, un equipo de la Primera C Metropolitana. En los papeles, es el cruce más accesible del calendario, aunque el torneo suele ofrecer sorpresas.
Falcioni ya dejó en claro cuál es su enfoque. En su llegada a Tucumán habló de construir un equipo sólido, equilibrado y seguro. También pidió el acompañamiento del hincha, consciente de que la reconstrucción demandará tiempo y paciencia.
El desafío es grande. Atlético necesita reencontrarse con su identidad y volver a competir con la intensidad que supo caracterizarlo. Para lograrlo, el nuevo entrenador tendrá que ordenar las piezas de un rompecabezas que hoy aparece desordenado. El proceso recién comienza, pero el margen para reaccionar es cada vez más corto.