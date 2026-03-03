Abbondándolo sobre el presente de Atlético: "Tenemos un muy buen plantel para estar mucho más arriba"

Según el dirigente, el "Emperador" manifestó desde el primer contacto sus ganas de sumarse a la institución. "Él tenía muchas ganas de dirigir y se adaptó al proyecto de Atlético; le gustó el plantel y el desafío. Tanto él como su cuerpo técnico hicieron mucho de su parte para poder llegar. Cuando se decidió que Hugo (Colace) no continuaba, empezaron a llegar muchos ofrecimientos. Yo lo llamé a Julio y me junté con él el jueves a la tarde; estuvimos más de tres horas charlando de todo y lo vi con mucha energía. Sé que tenía otras propuestas cercanas, pero le interesó mucho lo que le contamos del club. El sábado ya estábamos concretando el acuerdo", explicó.