Abbondándolo sobre el presente de Atlético: "Tenemos un muy buen plantel para estar mucho más arriba"
Minutos antes del arribo de Julio César Falcioni a la provincia, el secretario técnico del "Decano" defendió el armado del equipo y respondió a las críticas de los hinchas. "Estoy acostumbrado", aseguró.
Minutos antes de que Julio César Falcioni, el flamante entrenador de Atlético Tucumán, aterrizara en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, el secretario técnico del club, Miguel Abbondándolo, dialogó con LG Play sobre el desembarco del nuevo DT y el presente del "Decano".
Según el dirigente, el "Emperador" manifestó desde el primer contacto sus ganas de sumarse a la institución. "Él tenía muchas ganas de dirigir y se adaptó al proyecto de Atlético; le gustó el plantel y el desafío. Tanto él como su cuerpo técnico hicieron mucho de su parte para poder llegar. Cuando se decidió que Hugo (Colace) no continuaba, empezaron a llegar muchos ofrecimientos. Yo lo llamé a Julio y me junté con él el jueves a la tarde; estuvimos más de tres horas charlando de todo y lo vi con mucha energía. Sé que tenía otras propuestas cercanas, pero le interesó mucho lo que le contamos del club. El sábado ya estábamos concretando el acuerdo", explicó.
Al ser consultado sobre la apuesta por un perfil de experiencia, Abbondándolo analizó la tendencia actual del torneo local. "Se está dando así en el fútbol argentino; hay al menos diez equipos con técnicos que rondan los 60 años, como Holan (Ariel), el 'Ruso' (Ricardo) Zielinski o Frank Kudelka. Lo importante es tener un cuerpo técnico que se adapte. El manejo de grupo de Falcioni en clubes grandes donde salió campeón es un salto de calidad", destacó.
Respecto al ciclo saliente de Colace y el presente deportivo, el dirigente fue autocrítico con los resultados pero defendió el trabajo realizado. "Hugo hizo una labor espectacular en Reserva y una muy buena pretemporada. A veces el fútbol es así y no 'ligás'. Deberíamos tener al menos cuatro puntos más: el partido en Mendoza donde nos perjudicaron, el de Santiago del Estero donde fuimos superiores -el propio Lucas Pusineri me reconoció en el aeropuerto que los superamos- y el de Instituto. Con esos puntos nadie estaría cuestionando nada. La suerte influye, pero el trabajo fue profundo y bueno", aclaró el dirigente.
Abbondándolo también se refirió al malestar de la parcialidad tucumana. "Estoy acostumbrado. En todos los clubes hay un 'chivo expiatorio' y suelen ser los presidentes o los encargados del fútbol los que pagan los platos rotos. Yo gestiono jugadores consensuados con los cuerpos técnicos de turno; no impongo nombres. Si tuviera la culpa cuando nos va mal, debería tener los méritos cuando nos va bien, y no es así. Estoy tranquilo porque tenemos un muy buen plantel para estar más arriba y ojalá Julio lo pueda demostrar", valoró.
Para finalizar, destacó la ambición que trae consigo el nuevo cuerpo técnico. "Julio es un técnico ganador. Si viene a Atlético es porque pone la vara bien alta y nosotros, obviamente, lo vamos a acompañar en ese objetivo", cerró el secretario técnico del club.