Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

En el fondo, Ferrari tuvo una noche complicada. Lo superaron varias veces, y en una de ellas, quedó demasiado expuesto. Y a todo eso se suma otro problema que empieza a ser cada vez más evidente. Atlético no transmite seguridad en el arco. Ni siquiera los propios jugadores parecen confiar del todo en Luis Ingolotti. Del otro lado, los defensores de Racing juegan más tranquilos porque saben que atrás está Cambeses.