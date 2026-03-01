Cómo juegan los equipos de Julio César Falcioni, el nuevo DT de Atlético Tucumán

Atlético apostó por un entrenador con una idea de juego marcada. Julio César Falcioni asumirá este miércoles con, a priori, la planificación que atravesó casi toda su carrera y que se apoya en el orden, la disciplina táctica y la fortaleza defensiva como punto de partida.
El 4-4-2 fue, durante años, el sello de sus equipos. Dos líneas compactas con juego directo y una prioridad absoluta por cerrar los espacios hacia atrás. Desde ese equilibrio entre líneas, sus conjuntos buscaron hacerse fuertes en la recuperación y en la segunda jugada. En Banfield campeón en 2009, por ejemplo, construyó una estructura sólida desde la mitad de la cancha hacia atrás y logró mantener a los rivales lejos del arco propio. La pelota parada y el juego aéreo ocuparon un lugar central en su organización.
Con el paso del tiempo, también mostró capacidad de adaptación. En Boca utilizó un 4-3-1-2 cuando el plantel se lo permitió, con un enganche definido y dos delanteros claros. Más adelante, en Independiente, ensayó un 5-2-3 para fortalecer una defensa golpeada y ganar confianza. Luego, esa base mutó a un 4-2-3-1 y, en algunos tramos, a un 4-3-3 con laterales que se proyectaban y mayor presencia ofensiva. Esa evolución marcó un cambio respecto de la etiqueta de técnico conservador que lo acompañó durante años.
En su último ciclo en Avellaneda comenzó a darle mayor protagonismo a los juveniles y a soltar amarras en la búsqueda de un fútbol con más iniciativa. Allí, después de un semestre enfocado en consolidar la estructura defensiva, decidió adelantar al equipo y apostar por un planteo más ambicioso. La idea fue ganar confianza primero y, a partir de ahí, animarse a asumir riesgos con mayor cantidad de futbolistas en campo rival. Una línea similar sostuvo en su etapa final en Banfield, hasta su salida en 2024, cuando también intentó combinar orden con mayor protagonismo ofensivo.
Más allá de los sistemas, el método Falcioni tiene rasgos reconocibles. La pretemporada suele ser exigente, con trabajos físicos intensos y tareas diferenciadas por líneas. En Independiente implementó jornadas de triple turno bajo la supervisión de su preparador físico, con énfasis en fuerza, coordinación, velocidad y potencia aeróbica y anaeróbica. A eso le sumó ejercicios técnico-tácticos específicos y una atención permanente a los detalles.
Su intervención alcanza desde el diseño de las tareas hasta la logística diaria. En uno de sus ciclos solicitó materiales adicionales para entrenar la precisión en los tiros libres y reforzar rutinas. La repetición es parte de su libreto. Busca automatismos, movimientos coordinados y respuestas previsibles ante distintas situaciones de juego. El grupo convive con un alto nivel de exigencia y con reglas claras en el día a día.
En la gestión del plantel también se percibe una evolución. Sin abandonar la firmeza que lo caracteriza, en los últimos años mostró mayor flexibilidad en el vínculo con los referentes y en la administración del vestuario. Esa adaptación le permitió encarar procesos de reconstrucción en equipos que llegaban golpeados, apuntalando la confianza desde el orden interno y el trabajo sostenido.
Atlético atraviesa un momento delicado en el Torneo Apertura, con pocos puntos y la necesidad de reaccionar en la recta final de la fase inicial. En ese marco, la dirigencia eligió a un entrenador acostumbrado a encabezar procesos de reestructuración. Su libreto propone empezar por la base, fortalecer la defensa y construir desde allí. La prioridad estará puesta en achicar espacios, equilibrar el mediocampo y recuperar solidez.
El desafío en Tucumán será adaptar esa identidad a las características del plantel actual. Falcioni suele ajustar el esquema según los nombres disponibles, pero mantiene principios inalterables. Orden, disciplina y concentración como pilares. Desde esa estructura pretende darle al equipo una plataforma estable para sumar y escalar posiciones.
El miércoles comenzará formalmente una nueva etapa en el “Decano”. Con experiencia acumulada y un método probado en distintos panoramas, el nuevo entrenador intentará imprimir su sello en un Atlético que necesita reencontrarse con la regularidad.