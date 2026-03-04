El mensaje de Neymar a Rodrygo tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

La grave lesión de Rodrygo sacudió al fútbol brasileño y también generó una fuerte reacción dentro del propio plantel de la selección. Uno de los primeros en manifestarse fue Neymar, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales para apoyar al delantero del Real Madrid, que quedó descartado del Mundial 2026 tras romperse los ligamentos de la rodilla.
El atacante del Santos, que atravesó lesiones similares a lo largo de su carrera, dejó un texto cargado de empatía y recuerdos personales al conocer el diagnóstico del futbolista de 25 años. “Hoy es uno de mis días más tristes”, escribió Neymar en sus redes.
El delantero confesó que la noticia lo golpeó especialmente porque le recordó las difíciles etapas que él mismo tuvo que atravesar durante sus recuperaciones.“Cuando me enteré de la lesión, una película apareció en mi cabeza. Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo a vivir esta lesión”, expresó.
El mensaje también dejó ver el fuerte vínculo que mantiene con Rodrygo, a quien considera una de las grandes figuras del futuro de la selección brasileña. De hecho, Neymar suele referirse a él como su “heredero”.
En ese sentido, el histórico número "10" de la “Canarinha” le dedicó unas palabras cargadas de afecto y le dejó un consejo clave para afrontar el largo proceso de recuperación que tendrá por delante. “Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo), solo te pido una cosa: cuida tu cabeza. Ahora es el momento de poner a todos los que amas a tu alrededor”, escribió.
El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain también incluyó una reflexión espiritual sobre el momento que atraviesa el futbolista del Real Madrid. “Y como dijiste, no deberías tener que pasar por esto ahora mismo... pero quiénes somos nosotros para dudar del plan de Dios”, señaló.
Antes de cerrar su mensaje, Neymar reafirmó su apoyo total y le prometió acompañarlo durante todo el proceso de recuperación. “Hermanito, sé fuerte. Estoy seguro de que volverás volando. Te amo. De la misma manera que me has apoyado, estaré aquí para ti”, concluyó.
El gesto del delantero refleja el respaldo que Rodrygo recibe dentro del grupo de futbolistas brasileños. El atacante del Real Madrid era considerado una de las piezas importantes del ataque del seleccionado y su ausencia representa un golpe significativo para el equipo.
Curiosamente, la lesión también abre un nuevo escenario dentro de la selección brasileña. La baja de Rodrygo podría modificar los planes del entrenador Carlo Ancelotti, que hasta el momento no había convocado a Neymar desde su llegada al banco de Brasil.
Ahora, con una figura ofensiva menos de cara al Mundial, el histórico “10” podría volver a aparecer como una alternativa para integrar la lista definitiva de la “Canarinha”.
Mientras tanto, Rodrygo iniciará el largo proceso de recuperación con el apoyo de sus compañeros, entre ellos Neymar, quien dejó en claro que seguirá de cerca cada paso del regreso de quien considera su sucesor dentro del fútbol brasileño.