El mensaje de Neymar a Rodrygo tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

En ese sentido, el histórico número "10" de la “Canarinha” le dedicó unas palabras cargadas de afecto y le dejó un consejo clave para afrontar el largo proceso de recuperación que tendrá por delante. “Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo), solo te pido una cosa: cuida tu cabeza. Ahora es el momento de poner a todos los que amas a tu alrededor”, escribió.