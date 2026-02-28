La IFAB aprobó nuevas reglas para el Mundial 2026: cambios en VAR y medidas contra la pérdida de tiempo

En los saques de banda y de arco se aplicará un conteo de cinco segundos, y en las sustituciones el límite será de diez. Si un jugador se excede al salir en un cambio, su reemplazante deberá esperar la siguiente interrupción, lo que puede dejar a su equipo con uno menos por ese lapso; y si un saque de banda o de arco supera el tiempo, la reanudación favorecerá al rival con la posesión correspondiente.