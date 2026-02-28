La IFAB aprobó nuevas reglas para el Mundial 2026: cambios en VAR y medidas contra la pérdida de tiempo

La IFAB, organismo encargado de definir las reglas del fútbol, anunció este sábado tras su reunión anual que implementará modificaciones que empezarán a aplicarse desde el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La decisión también impactará en el desarrollo de las competencias de clubes.
Los cambios alcanzan tanto al uso del VAR como a procedimientos para reducir pérdidas de tiempo durante los partidos. El objetivo central es acelerar reanudaciones y ordenar situaciones que suelen generar demoras.
Entre las novedades, se informó que el VAR pasará a revisar jugadas vinculadas a córners y también acciones relacionadas con segundas amonestaciones. Además, se incorporarán cuentas regresivas para distintas reanudaciones.
En los saques de banda y de arco se aplicará un conteo de cinco segundos, y en las sustituciones el límite será de diez. Si un jugador se excede al salir en un cambio, su reemplazante deberá esperar la siguiente interrupción, lo que puede dejar a su equipo con uno menos por ese lapso; y si un saque de banda o de arco supera el tiempo, la reanudación favorecerá al rival con la posesión correspondiente.
Cuándo entran en vigencia y cómo se usarán
Las medidas aprobadas comenzarán a regir el 1 de junio y se aplicarán tanto en la Copa del Mundo 2026 como en la temporada 2026/27. También se sumará la obligación de permanecer fuera del campo durante un minuto cuando un futbolista salga para ser atendido por una lesión.