La IFAB aprobó nuevas reglas para el Mundial 2026: cambios en VAR y medidas contra la pérdida de tiempo

Entrarán en vigencia el 1 de junio y regirán también en la temporada 2026/27, con foco en agilizar el juego y ampliar revisiones del VAR.

Hace 1 Hs

La IFAB, organismo encargado de definir las reglas del fútbol, anunció este sábado tras su reunión anual que implementará modificaciones que empezarán a aplicarse desde el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La decisión también impactará en el desarrollo de las competencias de clubes.

Los cambios alcanzan tanto al uso del VAR como a procedimientos para reducir pérdidas de tiempo durante los partidos. El objetivo central es acelerar reanudaciones y ordenar situaciones que suelen generar demoras.

Entre las novedades, se informó que el VAR pasará a revisar jugadas vinculadas a córners y también acciones relacionadas con segundas amonestaciones. Además, se incorporarán cuentas regresivas para distintas reanudaciones.

En los saques de banda y de arco se aplicará un conteo de cinco segundos, y en las sustituciones el límite será de diez. Si un jugador se excede al salir en un cambio, su reemplazante deberá esperar la siguiente interrupción, lo que puede dejar a su equipo con uno menos por ese lapso; y si un saque de banda o de arco supera el tiempo, la reanudación favorecerá al rival con la posesión correspondiente.

Cuándo entran en vigencia y cómo se usarán

Las medidas aprobadas comenzarán a regir el 1 de junio y se aplicarán tanto en la Copa del Mundo 2026 como en la temporada 2026/27. También se sumará la obligación de permanecer fuera del campo durante un minuto cuando un futbolista salga para ser atendido por una lesión.

Temas Selección Argentina de fútbolSelección brasileña de fútbolSelección española de fútbolSelección alemana de fútbolMundial 2026
