Golpe para Brasil: Rodrygo sufrió una grave lesión y se despide del Mundial
El delantero brasileño padeció la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha durante el partido entre Real Madrid y Getafe, lo que lo margina de lo que resta de la temporada europea y lo deja fuera de la Copa del Mundo.
El fútbol mundial recibió este martes una triste noticia cuando faltan poco más de tres meses para la Copa del Mundo. Rodrygo, figura del Real Madrid y pieza inamovible en el ataque de la selección de Brasil, sufrió una lesión de gravedad que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho meses. Lo que comenzó como una molestia durante la sorpresiva derrota del conjunto "Merengue" ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, terminó confirmándose tras los estudios médicos como una rotura total del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su pierna derecha.
El impacto de esta noticia afecta ambos frentes. En España, el Real Madrid pierde a su hombre de los goles épicos justo cuando se encamina a la recta final de la liga y debe afrontar el cruce de octavos de final de la Champions League frente al Manchester City.
Para Brasil, el panorama es aún más desolador. El equipo pentacampeón, que sueña con terminar con su sequía de 24 años en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, pierde a un titular indiscutido a solo tres meses del debut ante Marruecos por el Grupo C. Rodrygo llegaba en un estado de forma excepcional, habiendo convertido un doblete en el último amistoso ante Corea del Sur y consolidándose como una pieza ideal para el frente de ataque brasileño. Su ausencia obligará a una reconfiguración total de la lista de convocados para la ventana FIFA de marzo, donde la "Verdeamarela" debía medirse ante potencias como Francia y Croacia.
Con la operación programada para los próximos días, el delantero inicia ahora el camino más difícil de su carrera. Mientras sus compañeros se preparan para disputar la Copa del Mundo, Rodrygo deberá enfocarse en una rehabilitación que recién le permitiría volver a pisar el césped en la próxima temporada.