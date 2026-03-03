Golpe para Brasil: Rodrygo sufrió una grave lesión y se despide del Mundial

Para Brasil, el panorama es aún más desolador. El equipo pentacampeón, que sueña con terminar con su sequía de 24 años en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, pierde a un titular indiscutido a solo tres meses del debut ante Marruecos por el Grupo C. Rodrygo llegaba en un estado de forma excepcional, habiendo convertido un doblete en el último amistoso ante Corea del Sur y consolidándose como una pieza ideal para el frente de ataque brasileño. Su ausencia obligará a una reconfiguración total de la lista de convocados para la ventana FIFA de marzo, donde la "Verdeamarela" debía medirse ante potencias como Francia y Croacia.