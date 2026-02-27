Helicópteros, asados y festejos: el lado desconocido de Ronaldo en su paso por Corinthians

Las vivencias compartidas por Alberto "Betito" Acosta junto a Ronaldo Nazário en Corinthians dejaron una serie de relatos que muestran un costado distinto del astro brasileño. El exdelantero uruguayo recordó experiencias cotidianas que mezclaron admiración, humor y situaciones inesperadas durante su etapa en el club paulista.
La llegada de Ronaldo en 2009 coincidió con el regreso del equipo a la Serie A. Acosta destacó la magnitud de aquel plantel y recordó el impacto que generó compartir equipo con figuras internacionales, situación que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.
Entre las anécdotas más llamativas, relató el día en que el brasileño llegó a entrenarse en helicóptero para evitar el tráfico y descendió vestido con pijama, escena que provocó aplausos y sorpresa entre todos los jugadores presentes.
La relación entre ambos trascendió el vestuario. Ronaldo solía visitar la casa del uruguayo para compartir asados y charlas, donde incluso expresó su admiración por Álvaro Recoba, a quien consideraba uno de los mejores futbolistas con los que jugó.
Recuerdos que van más allá del fútbol
Acosta también evocó el impacto social que generaba la presencia del "Fenómeno", como el día que asistió al cumpleaños de su hija y revolucionó el barrio entero. Actualmente radicado en Recife, el exjugador continúa vinculado al deporte mediante proyectos personales y entrevistas, manteniendo vivo el legado de aquellas experiencias.