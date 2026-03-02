La advertencia de Arturo Vidal a una figura de la Selección: “Me lo cruzo y...”

El cruce entre Arturo Vidal y Rodrigo De Paul sumó un nuevo capítulo. Esta vez no fue dentro de la cancha, sino en una entrevista televisiva que dejó frases explosivas y una advertencia directa. El actual futbolista de Colo-Colo participó del programa “Enfocados”, conducido por los exjugadores peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y en un clima distendido no esquivó la pregunta sobre si había algún futbolista que no le cayera bien. Su respuesta fue inmediata y sin filtros. “En el último partido con Argentina, con De Paul. Por canchero lo tengo ahí”, dijo.
Pero no se quedó solo en eso. Vidal fue más allá y lanzó una advertencia que encendió la polémica. “Me lo cruzo y le meto una dura”, señaló. La frase rápidamente se viralizó y volvió a poner en primer plano la tensión entre ambos mediocampistas.
El origen del conflicto se remonta a mediados de 2025, durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas en el que Argentina venció 1-0 a Chile. Según trascendió, sobre el final del primer tiempo ambos protagonizaron un cruce verbal que terminó con un empujón de Vidal a De Paul.
La respuesta del volante argentino fue gestual y provocadora: simuló escribir en un teclado y luego hizo el gesto de una televisión, en alusión a que Chile podría ver el Mundial desde su casa. Esa secuencia habría profundizado el enojo del chileno, que desde entonces mantiene una postura abiertamente hostil hacia el campeón del mundo.
En la misma entrevista, cuando le pidieron comparar su nivel futbolístico con el de De Paul, Vidal respondió con ironía y desdén: “Es broma, ¿no?”. Una frase que dejó en claro que la rivalidad excede aquel episodio puntual.
Las fuentes destacan que, a diferencia de su relación respetuosa con Lionel Messi, Vidal no oculta su animadversión hacia el mediocampista argentino, a quien considera provocador.
El conflicto, que nació en el calor de un clásico sudamericano, ahora sumó un condimento mediático que promete reavivarse cada vez que ambos se enfrenten. Por ahora, la advertencia ya quedó hecha.