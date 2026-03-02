La advertencia de Arturo Vidal a una figura de la Selección: “Me lo cruzo y...”

El cruce entre Arturo Vidal y Rodrigo De Paul sumó un nuevo capítulo. Esta vez no fue dentro de la cancha, sino en una entrevista televisiva que dejó frases explosivas y una advertencia directa. El actual futbolista de Colo-Colo participó del programa “Enfocados”, conducido por los exjugadores peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y en un clima distendido no esquivó la pregunta sobre si había algún futbolista que no le cayera bien. Su respuesta fue inmediata y sin filtros. “En el último partido con Argentina, con De Paul. Por canchero lo tengo ahí”, dijo.