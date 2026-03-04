Temporal y caos: anegamientos en la Capital y cortes en los Valles

“Tucumán es una provincia con mucha arboleda y árboles muy añosos. Con los temporales se desprenden ramas o se caen ejemplares sobre las líneas eléctricas. Eso genera daños en las instalaciones: a veces las tira e incluso puede derribar postes”, explicó y añadió: “A eso se suma que hay zonas que acumulan dos o tres días seguidos de lluvia. El piso queda blando y el suelo no llega a solidificarse. Cuando ocurre otra tormenta en esas condiciones, se produce una conjunción de factores que termina afectando la infraestructura. Lo que tratamos de hacer es responder lo más rápido posible, dentro de nuestras posibilidades”.