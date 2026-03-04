Temporal y caos: anegamientos en la Capital y cortes en los Valles

Una fuerte tormenta sorprendió ayer a media mañana a la provincia, con lluvias intensas que provocaron acumulación de agua en calles urbanas y rutas provinciales. En la zona de los Valles, la ruta provincial 307 debió interrumpirse por anegamientos temporarios, aunque no se registraron daños mayores ni precipitaciones extraordinarias en esa región, confirmaron fuentes de Defensa Civil de Tafí del Valle.
La tormenta comenzó a intensificarse cerca de las 10 y, en cuestión de minutos, transformó varias arterias de San Miguel de Tucumán en espejos de agua, con anegamientos que dificultaron la circulación peatonal y vehicular en distintos puntos de la ciudad.
En varios cruces y avenidas principales el agua se acumuló rápidamente, superando las bocas de tormenta y obligando a muchos conductores a reducir la velocidad o buscar rutas alternativas para evitar quedar atrapados en zonas inundadas.
Al respecto, Ramón Imbert, titular de Defensa Civil, aclaró que la situación fue monitoreada durante toda la jornada.
Complicaciones
En la región de los Valles, las fuertes precipitaciones también dejaron su marca. Según comunicó la Dirección Provincial de Vialidad, varios tramos de rutas provinciales quedaron con agua sobre la calzada o con material arrastrado por desbordes de arroyos, lo que generó el corte total o parcial del tránsito en sectores de la ruta 307.
Lugares afectados:
• El Aluvión, en el kilómetro 36,5, donde el desborde de un arroyo dejó acumulación de agua y obligó a detener el tránsito.
• Sectores entre Acheral y La Angostura, con fuerte presencia de lluvia y reducida visibilidad.
• Tramos entre Santa Lucía y Las Mesadas, con agua sobre la calzada que obligó a extremar las precauciones.
También se registraron complicaciones en la ruta 324, en Teniente Berdina. La ruta 307 estuvo cortada y también la 312, entre La Higuera y Gonzalo, donde erosionó la alcantarilla.
Cortes de luz
El responsable de comunicación de EDET, Guillermo Autino indicó a LG Play que en el informe preliminar emitido por la empresa detalla que el fenómeno climático ingresó por el sector sur, para luego desplazarse por el Gran San Miguel de Tucumán y continuar su curso hacia la región norte. Dejó a su paso distintas interrupciones en el suministro eléctrico. Entre los lugares que reportaron los incidentes más severos y cortes de luz se encuentran Los Nogales, El Cadillal, Raco y San Pedro. No obstante, la empresa aclaró que el servicio se restableció.
Como suele ocurrir durante este tipo de eventos climáticos en los que el viento juega un rol protagónico, el principal factor de conflicto fue la importante caída de árboles y ramas. Esta situación complicó las tareas de los operarios y provocó daños directos sobre el tendido de las líneas de media y baja tensión a lo largo de la provincia. “El verano está siendo muy lluvioso, pero lo que más sorprende es la violencia de las tormentas”, señaló el vocero.
“Tucumán es una provincia con mucha arboleda y árboles muy añosos. Con los temporales se desprenden ramas o se caen ejemplares sobre las líneas eléctricas. Eso genera daños en las instalaciones: a veces las tira e incluso puede derribar postes”, explicó y añadió: “A eso se suma que hay zonas que acumulan dos o tres días seguidos de lluvia. El piso queda blando y el suelo no llega a solidificarse. Cuando ocurre otra tormenta en esas condiciones, se produce una conjunción de factores que termina afectando la infraestructura. Lo que tratamos de hacer es responder lo más rápido posible, dentro de nuestras posibilidades”.
Recomendaciones
A raíz de la acumulación de agua en la ciudad y en las rutas provinciales, las autoridades recomendaron a los conductores y peatones circular con precaución, evitar las zonas más afectadas hasta que baje el agua y respetar instrucciones viales para evitar incidentes.
El pronóstico
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy continuarán las condiciones de inestabilidad, con una mínima prevista de 18°C y una máxima de 24°C. La nubosidad será alta y no se descartan nuevas lluvias durante la tarde y la noche.
Mañana seguirían las precipitaciones y la temperatura volvería a bajar, con una máxima estimada en 23°C. Para el viernes se esperan lluvias matinales y una temperatura que no superaría los 24°C.
De esta manera, el panorama, al menos hasta el cierre de la semana, anticipa días grises y con probabilidad de nuevas precipitaciones, por lo que las autoridades recomiendan circular con precaución, especialmente en zonas bajas o rutas de montaña y estar atentos a las alertas que emita el SMN.