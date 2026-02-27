Secciones
SociedadClima y ecología

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

La región centro-oeste del país y parte de la Patagonia se verán comprometidas este viernes. En toda la zona bajo alerta meteorológica hay posibilidad de caída de granizo.

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Esta madrugada, a las 5.45, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico por alertas meteorológicas. Según se indicó, una región en el centro-oeste del país sufrirá fenómenos meteorológicos intensos, por lo que los pobladores de estos sitios deberán tomar recaudos particulares para cuidarse. En total, son cuatro las provincias bajo alerta amarilla este viernes.

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

El Sistema de Alerta Temprana considera cuatro niveles distintos en cuanto a la intensidad de los fenómenos meteorológicos. En orden creciente de intensidad, van del verde al amarillo, al naranja y, por último, al rojo. La alerta de primer nivel, la amarilla, indica que los ciudadanos deben estar informados porque existe la posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las únicas cuatro provincias en alerta amarilla por tormentas

Este viernes hay solo cuatro provincias bajo alerta amarilla. La diferencia es considerable respecto a algunos días de la semana pasada, cuando se contabilizaron hasta once jurisdicciones diferentes bajo advertencia. En este caso, las provincias sufrirán precipitaciones de alta magnitud desde horas de la tarde. En algunas regiones continuarán hasta la noche de este viernes y, en otras, hasta el sábado a la madrugada.

La Pampa es la provincia en la que se espera mayor cantidad de agua en lo que respecta a precipitaciones acumuladas. El pronóstico indicó que habrá entre 20 y 50 milímetros y vientos de hasta 70 kilómetros por hora. La mayor parte de la provincia está bajo alerta, a excepción del rincón noreste, en su límite con Córdoba. Se esperan las tormentas en horas de la tarde y noche.

En cuanto a acumulación de precipitaciones le seguirán Mendoza y San Luis, con una estimación de entre 20 y 40 milímetros. En ambos casos, las ráfagas de viento superarán a las de La Pampa, porque ascenderán hasta los 80 kilómetros por hora. En el norte de Mendoza, las lluvias se darán por la tarde; en el sur, por la tarde y la noche; y, en San Luis, solo por la noche.

La cuarta y última provincia marcada en amarillo en el mapa del Sistema de Alerta Temprana es Río Negro, cuya superficie afectada corresponde solo a la mitad noreste de la provincia. Tendrá las condiciones climáticas menos intensas, pero serán fuertes de todos modos. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Temas MendozaServicio Meteorológico NacionalRío NegroLa PampaSan Luis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

Más de la mitad del país está bajo alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
2

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa
3

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
4

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?
5

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Una explosión de sabor: el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

"Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Ordenan un tratamiento psicológico para Eduardo Di Lella, condenado por el caso Lebbos, para saber si se puede reinsertar en la sociedad

Ordenan un tratamiento psicológico para Eduardo Di Lella, condenado por el caso Lebbos, para saber si se puede reinsertar en la sociedad

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Comentarios