Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

En cuanto a acumulación de precipitaciones le seguirán Mendoza y San Luis, con una estimación de entre 20 y 40 milímetros. En ambos casos, las ráfagas de viento superarán a las de La Pampa, porque ascenderán hasta los 80 kilómetros por hora. En el norte de Mendoza, las lluvias se darán por la tarde; en el sur, por la tarde y la noche; y, en San Luis, solo por la noche.