Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Esta madrugada, a las 5.45, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico por alertas meteorológicas. Según se indicó, una región en el centro-oeste del país sufrirá fenómenos meteorológicos intensos, por lo que los pobladores de estos sitios deberán tomar recaudos particulares para cuidarse. En total, son cuatro las provincias bajo alerta amarilla este viernes.
El Sistema de Alerta Temprana considera cuatro niveles distintos en cuanto a la intensidad de los fenómenos meteorológicos. En orden creciente de intensidad, van del verde al amarillo, al naranja y, por último, al rojo. La alerta de primer nivel, la amarilla, indica que los ciudadanos deben estar informados porque existe la posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Las únicas cuatro provincias en alerta amarilla por tormentas
Este viernes hay solo cuatro provincias bajo alerta amarilla. La diferencia es considerable respecto a algunos días de la semana pasada, cuando se contabilizaron hasta once jurisdicciones diferentes bajo advertencia. En este caso, las provincias sufrirán precipitaciones de alta magnitud desde horas de la tarde. En algunas regiones continuarán hasta la noche de este viernes y, en otras, hasta el sábado a la madrugada.
La Pampa es la provincia en la que se espera mayor cantidad de agua en lo que respecta a precipitaciones acumuladas. El pronóstico indicó que habrá entre 20 y 50 milímetros y vientos de hasta 70 kilómetros por hora. La mayor parte de la provincia está bajo alerta, a excepción del rincón noreste, en su límite con Córdoba. Se esperan las tormentas en horas de la tarde y noche.
En cuanto a acumulación de precipitaciones le seguirán Mendoza y San Luis, con una estimación de entre 20 y 40 milímetros. En ambos casos, las ráfagas de viento superarán a las de La Pampa, porque ascenderán hasta los 80 kilómetros por hora. En el norte de Mendoza, las lluvias se darán por la tarde; en el sur, por la tarde y la noche; y, en San Luis, solo por la noche.