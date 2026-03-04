Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus avisos y, en la jornada de hoy, tanto Tucumán como otros nueve distritos se encuentran bajo vigilancia por el arribo de fenómenos climáticos de gran intensidad. De acuerdo con el reporte del Sistema de Alerta Temprana (SAT), las zonas comprometidas podrían enfrentarse a daños e interrupción de las actividades cotidianas.
El organismo oficial indicó que tanto la región del norte como el centro del país sufrirán el desencadenamiento de tormentas de nivel amarillo, que podrían estar acompañadas de abundante precipitación, ráfagas severas y probable caída de granizo. A su vez, en el sector más austral de nuestro territorio se elevó la advertencia por vientos que podrían alcanzar los 90 km/h.
Las provincias bajo alerta por tormentas
De acuerdo con los datos impartidos por la entidad climática, el centro de Jujuy y Salta, casi la totalidad de la provincia de Tucumán, gran parte de Santiago del Estero y el centro-este de Catamarca y La Rioja se enfrentan a riesgos por temporales que llegarán en la noche de hoy. El reporte se extiende a jurisdicciones del centro-litoral como Santa Fe. También, gran parte del norte-centro de Córdoba debe preparar un plan de contingencia.
Los umbrales meteorológicos del ente meteorológico advirtieron que las tormentas representan una amenaza, acompañadas por “lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, presencia ocasional de piedra y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de agua acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, explicaron desde el organismo.
Los vientos azotarán el sur del país
En el margen sur del país, el mismo nivel de riesgo se eleva por las ráfagas que azotarán la mayor parte de la jornada. Llegados desde el sector oeste y sudoeste, estos vientos de entre 40 y 65 km/h pueden superar los 90 km/h en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y la jurisdicción de las Islas Malvinas.
Recomendaciones del SMN:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.